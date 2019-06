Deal gemeentebestuur en KSV Bornem is rond: club kiest voor schuldherschikking Els Dalemans

12 juni 2019

21u13 0 Bornem Voetbalclub KSV Bornem en het Bornemse gemeentebestuur hebben dan toch een deal over een reddingsplan voor de club. “We gaan voor een schuldherschikking zonder borgstelling van de gemeente. Zo kan KSV Bornem -en vooral de jeugdwerking met 220 jeugdspelers- blijven bestaan en worden er geen bijkomende schulden gemaakt”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

Na weken van onzekerheid voor KSV Bornem, is er eindelijk duidelijkheid over de toekomst van de club. “We hebben verschillende constructieve vergaderingen met de Raad van Bestuur en al wie de club een warm hart toedraagt achter de rug. Zo vonden we samen een oplossing voor de financiële problemen”, zegt Joos.

“Voor het gemeentebestuur was het immers belangrijk dat er geen extra borgstelling en schulden voor de Bornemnaars bijkwamen. We onderzochten verschillende scenario’s, uiteindelijk bleek een schuldherschikking met alle schuldeisers de beste optie. Het gaat hier om een apart afbetalingsplan met die specifieke schuldeisers, gespreid over een periode van 12 maanden en zonder borgstelling van de gemeente Bornem. We combineren deze schuldherschikking met ingrijpende besparingen, zodat de Bornemse belastingbetaler niet de dupe wordt van dit dossier.”

Ook interim-voorzitter van KSV Bornem Benny De Boeck is tevreden. “Het waren lange onderhandelingen en er moet noodgedwongen opnieuw stevig bespaard worden -vooral in de uitgaven naar de A-kern toe- maar finaal is dit misschien wel het beste voor KSV Bornem. Het is zowel voor de gemeente Bornem als voor onze club belangrijk om onze jeugdwerking met 220 jeugdspelers een toekomst te geven.”

“De spelers van de A-kern die niet meer willen voetballen aan de nieuwe minimale voorwaarden, mogen uiteraard vrij vertrekken. We zullen de komende dagen met de spelers verdere gesprekken voeren, maar spelen vanaf nu met een ‘beloftevolle’ ploeg. Dat is waarschijnlijk een uniek verhaal in het nationale amateurvoetbal, en voor vele jonge gasten een unieke kans. Hopelijk zien ook onze supporters en sponsors dit ook zo.”

KSV Bornem heeft een moeilijke en onzekere periode achter de rug. De club vond in 2017 een investeerder die geld wou lenen om uit de financiële problemen te geraken. Maar hij vroeg in ruil voor de nodige 400.000 een borgstelling van de gemeente Bornem. Voor de schulden van KSV Bornem aan de gemeente - nog eens zo’n 230.000 euro - werd een afzonderlijk afbetalingsplan opgemaakt.

De terugbetaling aan Bornem liep daarna niet alleen vertraging op, het nieuwe gemeentebestuur kreeg begin 2019 de vraag om bovenop nóg eens borg te staan voor een bijkomende lening van 70.000 euro. Joos weigerde: “De afspraak was duidelijk: er mogen géén bijkomende schulden gemaakt worden”, klonk het. Na die weigering stapte KSV-voorzitter Harry Van Houteghem op, nu weken later is de deal tussen beide partijen toch rond.