De Notelaer pakt uit met najaarstentoonstelling Els Dalemans

18 augustus 2020

18u27 0 Bornem Met het einde van de zomervakantie in zicht, pakt paviljoen De Notelaer in Hingene (Bornem) uit met een nieuwe expo. Kunstenaars Mark Cannoodt en Nicole Declercq tonen nog tot en met 25 oktober hun werken op papier en in keramiek.

“Mark en Nicole stelden, zowel samen als elk apart, al meermaals tentoon in binnen- en buitenland. In het werk van allebei speelt het concept ‘tijd’ een belangrijke rol, al gaan ze elk heel anders te werk”, zegt Eugeen Van Lent van De Notelaer.

Draaischijf

“Nicole werkt al meer dan 25 jaar met klei, zij volgde hiervoor lessen keramiek in verschillende academies. Aan de draaischijf zorgt ze eerst voor een basisvorm, die ze nadien manueel verder uitwerkt. Het resultaat is heel intuïtief werk rond thema’s als groei en ontwikkeling, innerlijke kracht en eigenheid, verbondenheid en verscheidenheid.”

Aquarel

“Mark volgde lessen tekenen, aquarel en schilderkunst aan meerdere academies, en specialisatiecursussen in binnen- en buitenland. Hij behaalde verschillende nationale en internationale prijzen. Bij Mark is papier de drager voor zijn tekeningen en aquarel.”

De expo in zomerpaviljoen De Notelaer, Notelaerdreef 2 in Bornem bezoeken kan in augustus nog elke dag van 14-18 uur, vanaf september elke dag behalve vrijdag. De toegang is gelimiteerd tot maximus 10 personen, een mondmasker dragen is verplicht.