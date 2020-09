Danny De Vos schrijft laatste LoveStory: “Klaar voor nieuwe reeks en moeilijkere thema’s” Els Dalemans

30 september 2020

18u26 2 Bornem De Bornemse schrijver Danny De Vos heeft alweer een nieuw boek klaar. “’Emma en Jits’ is het laatste exemplaar in de reeks ‘LoveStories – For Girls Only’, die ik samen met Hetty Van Aar schrijf. We zijn klaar voor ander werk, plannen een nieuwe reeks rond moeilijkere thema’s.”

“Hetty en ik hebben onze reeks LoveStories heel bewust laagdrempelig gehouden. We wisten dat we zo geen literaire prijzen zouden winnen, maar we kregen wél heel wat kinderen aan het lezen die anders niet aan een boek zouden beginnen. Daar zijn we best fier op.”

Bijzonder einde

“Nu alle 5 hoofdpersonages hun eigen boek hebben gekregen, is de cirkel voor ons rond. Hetty en ik nemen met ‘Emma en Jits’ afscheid van For Girls Only, en we doen dat met een bijzonder einde. De inhoud kan ik natuurlijk nog niet verklappen, maar we gingen voor één keer niet voor de klassieke ontknoping.”

Moeilijke thema’s

“Hetty en ik blijven in de toekomst graag samenwerken want dit loopt voor beiden heel vlot en vanzelfsprekend. Dit keer willen we moeilijkere thema’s aanpakken. We mikken op de ‘young adults’ en plannen boeken rond pesten, drugs en meer. We mikken op 2021 voor ons volgende boek samen.”

Verfilming

Maar ook zonder Van Aar plant De Vos heel wat projecten. “Ik ben altijd bezig met eigen werk en ik droom stiekem ook van een verfilming van mijn schrijfsels. Daarom stond er een opleiding in Londen op de agenda, waar ik scenario’s wou leren schrijven. Corona stak er een stokje voor, maar ik hoop in 2021 ook aan die plannen verder te kunnen werken.”