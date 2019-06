Dan toch geen appartementen aan natuurgebied

Het Mannenwiel: buren opgelucht

Els Dalemans

24 juni 2019

15u04 0 Bornem De gemeente Bornem geeft geen bouwvergunning aan de projectontwikkelaar die opnieuw een plan indiende, dit keer voor de bouw van 15 appartementen aan het Mannenwiel in Bornem. Bewonersgroep ‘De Wiel is van ons allemaal’ is tevreden. “Het vorige bestuur gaf Brabo wél een vergunning. Zonder ons protest toen waren de bouwwerken nu misschien al gestart”, zegt Ward Govaerts.

Bewonersgroep ‘De Wiel is van ons allemaal’ ontstond in 2017, toen twee projectontwikkelaars plannen indienden om zowel aan de Rijkenhoek als op de Temsesteenweg appartementen te bouwen. De buren protesteerden, omdat de projecten grenzen aan natuurgebied Het Mannenwiel, én omdat ze bang zijn voor beschadigingen aan hun woning. “Door het oppompen van grondwater bij vroegere bouwwerken raakten heel wat huizen in de buurt beschadigd. Dat risico wilden we niet opnieuw lopen”, zegt Govaerts. “Bovendien liggen beide projecten in een woonzone, maar wel eentje met volgens het gewestplan een ‘culturele, historische en/of esthetische waarde’.”

Tweede aanvraag

Het project Brabo op de Rijkenhoek, goed voor 20 appartementen, kreeg van het vorige CD&V-gemeentebestuur tóch een bouwvergunning. “Maar wij gingen in beroep bij de provincie, die het project afkeurde. Hierop stapte de bouwpromotor naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar ook die laatste geeft de provincie en dus ook de buren gelijk.” Het grotere project krijgt dus géén vergunning. Maar projectontwikkelaar Brabo diende ondertussen al een tweede aanvraag in. “Nu wil men op dezelfde locatie geen 20, maar 15 appartementen bouwen. Het nieuwe gemeentebestuur van N-VA en IEDEREENBORNEM gaven het project evenmin groen licht. Brabo gaat nu in beroep bij de provincie. Wij blijven waakzaam, maar zijn heel tevreden met de beslissing van de gemeente. We beseffen ook dat ons protest nuttig was, anders waren de bouwwerken nu misschien al gestart.”

Schepen van Ruimtelijke Ontwikkeling Jurgen De Maeyer (IEDEREENBORNEM) bevestigt het nieuws: “Wij hebben de vergunning inderdaad geweigerd omdat we geen risico’s willen nemen met de onstabiele ondergrond. Ook willen we de eerder genoemde ‘culturele, historische en/of esthetische waarde’ van dit gebied beschermen. We gaan met het nieuwe bestuur eens duidelijk bepalen hoe we de invulling rondom het Mannenwiel in de toekomst zien. Zo weten projectontwikkelaars beter wat wel en niet kan, en kunnen ze daar op voorhand al rekening mee houden.”

Geen project aan Temsesteenweg

Ook het tweede project, ‘Mannenwiel’ aan de Temsesteenweg, komt er voorlopig niet. Cura Invest kreeg voor het oorspronkelijke plan van 35 appartementen in 4 blokken een bouwvergunning mits enkele wijzigingen. Maar na beroep van de buren hield ook hier de provincie het dossier tegen. Opnieuw was het project te groot in verhouding tot de omgeving, werd er te weinig rekening gehouden met het verkeer, de waterproblemen in de buurt en de impact op de natuur. “We hebben na dat slechte nieuws onze plannen afgezwakt, en wilden samen met de buurtbewoners en het gemeentebestuur op zoek gaan naar een compromis. Maar dat is ondertussen te laat, want onze overeenkomst met de verkoper van de grond is afgesprongen”, zegt Joost Ham van vastgoedbedrijf Levanto. “60 procent van de appartementen was al verkocht, ik heb al deze kopers moeten laten weten dat het verhaal voor ons hier stopt. Mogelijk wil een nieuwe bouwpromotor zich nog wel aan een project op deze locatie wagen.”