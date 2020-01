Dagverzorgingscentrum blaast 5 kaarsjes uit Els Dalemans

17 januari 2020

15u02 1 Bornem Het dagverzorgingscentrum van Seniorencentrum Onze Lieve Vrouw in Bornem bestaat vijf jaar. Die verjaardag werd vrijdag gevierd met de medewerkers en gebruikers van het centrum. “We blikken met dit feest terug op 5 fijne jaren samen. Wie zich graag bij ons aansluit, is meer dan welkom”, zegt verantwoordelijke Carla Jones.

“Ons dagverzorgingscentrum werd 5 jaar geleden ingericht in de nieuwbouw van het seniorencentrum. We vangen nu dagelijks 12 à 13 senioren op, onze maximumcapaciteit ligt op 20. Onze gebruikers zijn mensen die nog alleen thuis wonen en sociaal contact missen, senioren wiens mantelzorger wat ademruimte kan gebruiken, personen met dementie en meer”, somt Jones op.

“We bieden onze gebruikers naast aangepaste zorg ook allerlei activiteiten aan: we koken samen, spelen spelletjes, organiseren knutselmomenten, maken wandelingen of werken samen in de tuin... Ook rustig in een hoekje de krant lezen kan perfect, we doen al het mogelijke om hier een tweede thuis te creëren voor onze gebruikers. Wie graag eens een dagje in het dagverzorgingscentrum wil doorbrengen, mag ons altijd contacteren.”

Een afspraak maken kan via Seniorencentrum OLV vzw in de Stationsstraat 29 in Bornem op 03/899.05.01.