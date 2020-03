CORONAVIRUS: Scholen leren kinderen handen wassen, AZ Rivierenland test eerste patiënten Els Dalemans

02 maart 2020

19u57 0 Bornem Met de krokusvakantie achter de rug, nemen ook in Klein-Brabant heel wat scholen de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “We laten leerlingen regelmatig de handen wassen, vragen leerkrachten om alert te zijn maar ook om angst en paniek te vermijden”, zegt Ivo Marnef van scholengroep Sjabi. Ook het AZ Rivierenland houdt zich klaar om patiënten te testen.

De schoolvakantie werd bij het Sint-Jan Berchmansinstituut in Puurs-Sint-Amands afgesloten met een grote informatieronde. “We stuurden zondag een brief naar de directeurs van onze 17 scholen, met de vraag deze informatie verder te verspreiden onder de meer dan 4.000 leerlingen van onze scholengroep. In het document werden tips en maatregelen opgelijst, maar we riepen iedereen ook op om kalm te blijven en gewoon naar school te komen”, zegt algemeen directeur Marnef.

Handen wassen

“We telden maandag dan ook maar weinig afwezigen, en de lessen verliepen rustig. Aan onze leerkrachten vroegen we wél om extra waakzaam te zijn voor de symptomen, bij twijfel leerlingen meteen uit de klas te halen en de ouders te waarschuwen. In de lagere scholen lag de focus op het handen wassen, de kleintjes oefenden dit zelfs even samen. Maar we willen onze kinderen vooral niet té bang maken. We weten dat dit virus zàl rondgaan, dat is met de klassieke griep ook steeds het geval, en dat we alles doen wat we kunnen en moeten doen.”

Extra alert

Ook het AZ Rivierenland, met campussen in Bornem en Rumst, werd het personeel maandag uitgebreid gebrieft én werden de eerste testen afgenomen. “Ook onze spoedafdelingen staan mee in voor de screening van verdachte patiënten, maar we gaan ervan uit dat niet iedereen meteen via de spoeddienst gaat. Daarom wordt aan iedereen gevraagd om extra alert te zijn: aan de balie, tijdens consultaties, op de materniteit…”, somt adjunct hoofdarts en arts-ziekenhuishygiënist Myriam Callaert op.

Dispensers

“De eerste testen werden ondertussen afgenomen, en we verwachten de komende dagen en weken nog meer patiënten. Maar we zijn hierop voorbereid, dus paniek is overbodig. Andere patiënten en bezoekers van onze ziekenhuizen zullen er maar weinig van merken, we nemen ook geen bijkomende maatregelen. De dispensers om handen te desinfecteren hangen standaard aan onze inkom, zij zullen nu misschien iets meer gebruikt worden.”