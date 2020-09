Corona zet wieleractiviteiten van Jelle Donders on hold Erik Vandeweyer

07 september 2020

16u08 0 Wielrennen Wie de uitslagen van Jelle Donders (27) dit seizoen napluist, zal merken dat het blad blanco blijft. De Bornemnaar was de voorbije seizoenen nochtans goed voor een aantal mooie overwinningen bij enkele degelijke ploegen. Donders had zich deze winter al voorgenomen om sportief een stapje terug te zetten. Corona zorgde ervoor dat het een hele stap werd.

Jelle Donders lijkt een keerpunt mee te maken in zijn leven. “Vorig seizoen was ik aan de slag bij het Duitse Dauner-Akkon. Toen op het einde van het jaar bleek dat een contractverlenging er niet inzat, had ik niet meteen een degelijk alternatief. Het was de bedoeling om verder bij de elites zonder contract uit te komen. Tielemans & co leek een prima alternatief. Ik wou uittesten of de combinatie tussen sporten op ‘lager’ niveau en mijn maatschappelijk leven haalbaar was. Een profcontract was toch niet meer haalbaar.”

Het pakte anders uit. Jelle Donders knikt instemmend. “Door corona konden we plots niet meer koersen. De motivatie dreigde weg te ebben. De uitslagen waren vorig seizoen al niet geweest wat ik er vooraf van verwacht had en ik kampte met blessures. Daar kwam corona nog eens bovenop. Met een masker op het gezicht aan de start van een koers verschijnen is niet meteen iets waar ik naar uitkijk. Daarop heb ik besloten om een sabbatjaar in te lassen. Sportief is het toch al een verloren jaar.”

Nieuwe wegen

Ondanks alles zit Jelle Donders allerminst in zak en as. “Ik ben opnieuw aan de slag gegaan. Beroepsmatig verdien ik nu mijn boterham bij Novartis. Dat is een medisch bedrijf dat oogmedicatie maakt. Specifiek moet ik de inspuitingen voorbereiden en vullen die cataract kunnen behandelen. Ik fiets elke dag naar het werk, zodat ik toch in beweging blijf. De conditie is trouwens best in orde. Recent heb ik conditie- en sprinttest laten uitvoeren. Daaruit bleek dat ik nauwelijks aan inhoud had ingeboet.”

Aan definitief stoppen denkt Jelle Donders niet. “Ik fiets nog graag. De mountainbike wordt regelmatig eens bovengehaald voor een stevige training. Als alles normaliseert, vraag ik volgend seizoen opnieuw een vergunning aan bij de wielerbond. In dat geval sluit ik me ook opnieuw aan bij Tielemans & co. In dat geval maak ik een keuze voor de vrienden.”