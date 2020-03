CORONA Jef blaast 100 kaarsjes uit maar viert feest zonder familie, achter gesloten deuren Els Dalemans

13 maart 2020

17u09 124 Bornem Het moest een groot feest worden, maar het coronavirus besliste daar anders over. Bornemnaar Jozef ‘Jef’ Langbeen vierde zijn honderdste verjaardag vrijdag met de andere bewoners van woonzorgcentrum De Vlietoever, maar zónder zijn familie. “We vinden dit zo spijtig voor Jef, maar we kunnen geen risico’s nemen”, zegt Veerle Goossens van De Vlietoever.

“Jef heeft een grote en betrokken familie, iedereen keek dan ook enorm uit naar zijn bijzondere verjaardagsfeest. 100 jaar worden is toch een mijlpaal, we verwachtten daarom vrijdag heel wat feestvierders. Maar het coronavirus besliste daar anders over… We vonden het een enorm moeilijke beslissing om de familie van Jef geen toegang tot het woonzorgcentrum te geven, maar tegelijk wilden we niet het risico nemen dat iemand één van onze bewoners zou besmetten”, zegt Goossens.

Verjaardagskaartjes

“We hebben daarom een feestje georganiseerd voor onze bewoners zelf, en Jef extra in de watten gelegd. Zijn familie kon de jarige bellen om hem te feliciteren, en lanceerde ook een oproep. Men vroeg om Jef zo veel mogelijk verjaardagskaartjes te sturen, en op die ‘ouderwetse manier’ werd duidelijk dat héél veel mensen aan Jef dachten. Hij is dan ook een bekende inwoner van ons dorp.”

“Jef was immers jarenlang onderwijzer in de school van Wintam, bovendien was hij ook verzekeringsmakelaar én actief in verschillende verenigingen. Omdat heel wat mensen nog niet konden schrijven, deed Jef dat vaak voor hen. Hij had ook één van de weinige auto’s in het dorp, en moest daarom regelmatig anderen ergens naartoe brengen. Jefs vrouw ‘Wiza’ overleed in 2015, hij bleef daarna nog zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Pas na een zware val in 2018 verhuisde hij naar De Vlietoever.”