CORONA: Bornem sluit zwembad, CC en bib en verbiedt àlle indoor activiteiten Els Dalemans

12 maart 2020

17u16 0 Bornem De gemeente Bornem sluit al minstens tot en met zondag 5 april de deuren van zwembad Breeven, cultuurcentrum Ter Dilft en de bibliotheek en dienstencentrum Den Dries. Om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen worden ook alle indoor activiteiten verboden. “We willen vooral zorgen voor duidelijkheid”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

“We kregen de voorbije dagen enorm veel mails en vragen van onze inwoners, organisatoren van evenementen, maar ook van ons eigen personeel over de maatregelen gelinkt aan de verspreiding van het coronavirus. Daarom hebben we besloten om de situatie meteen globaal aan te pakken. We sluiten de deuren van ons gemeentelijk zwembad Breeven, ons cultuurcentrum Ter Dilft, de bibliotheek en dienstencentrum Den Dries al minstens tot en met 5 april. Mogelijk volgt na die datum nog een verlenging”, zegt Joos.

Schoolzwemmen

“We hebben even getwijfeld of we ook het schoolzwemmen zouden annuleren, omdat kinderen als een minder kwetsbare groep worden gezien dan onze vergrijzende bevolking. Maar als we enkel kinderen toelaten, kunnen hun begeleiders niét mee in het zwembad en zorgen we zo ook weer voor verwarring. Daarom leek het ons beter om de deuren meteen volledig te sluiten. Vanzelfsprekend heeft dit grote gevolgen voor ons personeel, dat de komende weken andere taken zal krijgen.”

Grootouders niet belasten

“Onze gemeentelijke administratieve diensten blijven wel open, maar we vragen inwoners om zo veel mogelijk gebruik te maken van het e-loket, telefoon en email om de diensten te contacteren. Ook onze BKO’s (buitenschoolse kinderopvang) blijft open, om de grootouders niet extra te belasten. Zij zijn immers de risicogroep voor coronabesmetting, maar zouden ook de eersten zijn om hun kleinkinderen op te vangen als we de BKO’s sluiten. De lessen van de academie voor muziek, woord en dans worden voorlopig niet geschrapt, omdat ze vallen onder onderwijs. ”

Indoor bijeenkomsten

“We verbieden ook tot en met 5 april alle indoor publieke samenkomsten zoals evenementen, sportactiviteiten en meer op ons grondgebied. De organisator -de gemeente of iemand extern- speelt hierbij geen rol, net als het aantal deelnemers. Ook hiermee gaan we voluit voor duidelijkheid.”