Colruyt Group plant windturbine aan N16 Els Dalemans

28 mei 2019

13u36 2 Bornem Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group, plant de bouw van een windturbine langs de N16 in Bornem. “We gaan de opgewekte groene stroom in eerste instantie ter plaatse gebruiken, op de site van ons foodservicebedrijf Solucious”, zegt Stephan Windels van Eoly.

“We plannen de bouw van deze windturbine op een locatie in het industriegebied van Bornem, met relatief weinig bebouwing in de buurt. We hebben de impact op de omgeving grondig onderzocht, en alles beantwoordt aan de Vlaamse normen voor geluid en slagschaduw. Zo hielden we bijvoorbeeld rekening met de hoogspanningsmasten en twee nieuw te bouwen windturbines in de buurt.”

Begin 2020

“We plannen de aanvraag voor onze vergunning na de zomervakantie in te dienen, als alles goed gaat hebben we begin 2020 de nodige toestemmingen op zak. Dan kunnen de bouwwerken gepland worden, we hopen deze in het najaar van 2020 te kunnen opstarten. De opgewekte groene stroom zal ter plaatse door Solucious verbruikt worden, de rest van de stroom wordt op het net geïnjecteerd.”

“Dit windturbineproject is een onderdeel van het plan van Eoly om de volle 100 procent van het elektriciteitsverbruik van de Colruyt Group zelf én op een duurzame manier te produceren. Eoly baat op dit moment al 14 windturbines in België uit, naast nog heel wat zonnepanelen en een warmtekrachtkoppelingsinstallatie.”

Suggesties welkom

“Naast deze investering in de windturbine, willen we vanuit Eoly ook investeren in landschapsinrichting en duurzame projecten in de regio. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van wandel- en fietspaden, natuurontwikkeling, de aanplanting van bomen en hagen, de inrichting van een speelpark… Omdat de buurt vaak het beste weet wat er nodig is, vragen wij iedereen die constructieve voorstellen heeft om contact met ons op te nemen. Suggesties doorsturen kan via info@eoly.be.”

Eoly organiseert een informatiemoment over de windturbine voor omwonenden en geïnteresseerden, vandaag -dinsdag 28 mei - van 16 tot 20 uur op de site van Solucious aan de Rijksweg 6 in Bornem.