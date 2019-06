Club viert nieuwe dojo met open training in zelfverdediging Els Dalemans

19 juni 2019

12u29 2 Bornem De nieuwe dojo in sportcomplex Breeven in Bornem opende eind mei officieel de deuren. Om dit te vieren organiseert de Tai Jutsu Club er drie open trainingen. “Iedereen is welkom voor een proefles.”

De nieuwe dojo, een zaal voor vechtsporten en zelfverdedigingskunsten, biedt onderdak aan vier gevechtsportverenigingen: twee karatéclubs, een judoclub en een Tai Jutsu club. Die laatste vereniging organiseert tijdens de laatste week van juni een reeks open trainingen in zelfverdediging.

“Tai Jutsu is een zeer effectieve vorm van zelfverdediging. Wij combineren judo, karate, aikido en jiujitsu. Wie interesse heeft in onze sport is meer dan welkom tijdens een open training. We zijn niet enkel een professionele sportclub, maar ook een gezellige bende die verschillende uitstappen en evenementen organiseert”, zegt Danny Geerinckx van Tai Jutsu Kwai.

“Onze open trainingen vinden plaats op dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni, telkens van 20.30 uur tot 21.30 uur. Wie liever tijdens het weekend langskomt, is welkom op zaterdag van 10 tot 12 uur. We trainen in de beste omstandigheden in een professionele omgeving: een zaal van 20 meter lang, uitgerust met een schokdempende vloer en vaste matten.”

Meer info vind je op www.taijutsu.be