Chauffeur rijdt bijna veertig kilometer per uur te snel op N16 TVDZM

08 januari 2020

08u15 0 Bornem Op de Rijksweg N16 in Bornem heeft de politie tijdens een snelheidscontrole twee hardrijders betrapt. Een van deze chauffeurs reed bijna veertig kilometer per uur te snel.

“Hij reed in de richting van Willebroek”, aldus de politie van Klein-Brabant. “De man reed er 129 kilometer per uur. Op die plaats telde een maximum toegelaten snelheid van 90 kilometer per uur.” Ook in de andere richting werd een hardrijder betrapt. De chauffeur werd geflitst aan 124 kilometer per uur. Beide chauffeurs mogen het binnenkort gaan uitleggen op de politierechtbank in Mechelen.

Beiden riskeren een rijverbod maar ook een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro. In totaal werden er bij de snelheidscontrole op de N16, 1.319 chauffeurs gecontroleerd. Naast de twee hardrijders zullen nog 62 anderen een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten.