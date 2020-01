Chauffeur lichtgewond bij verkeersongeval TVDZM

14 januari 2020

Bij een verkeersongeval op de Temsesteenweg is dinsdagmiddag een autobestuurder gewond geraakt. Het ongeval gebeurde omstreeks 12.45 uur. De chauffeur week met zijn wagen van zijn rijbaan af, ging door een haag en belandde in een gracht naast de rijbaan. Hulpdiensten werden opgeroepen en kwamen ter plaatse. Even werd er gevreesd dat de chauffeur gekneld zat in de wagen. Dat bleek uit eindelijk niet het geval te zijn. De man geraakte op eigen kracht uit de wagen en werd overgebracht naar het ziekenhuis ter controle. De wagen moest worden getakeld. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog verder onderzocht.