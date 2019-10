Chauffeur geverbaliseerd omdat hij reed tijdens rijverbod TVDZM

04 oktober 2019

10u35

De lokale politiezone Klein-Brabant heeft een chauffeur geverbaliseerd omdat hij aan het rijden was tijdens een rijverbod. Nog volgens de politiezone reed de man met een wagen niet van hem was. In Puurs-Sint-Amands werden dan weer twee voertuigen in beslag genomen. Beiden waren niet verzekerd. De voertuigen werden getakeld.