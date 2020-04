Cera-fonds maakt 2 500 euro vrij voor renovatie parketvloer De Notelaer Kristof De Cnodder

14 april 2020

21u44 0 Bornem De stichting Kempens Landschap gaat de historische parketvloer in het ronde salon van het Bornemse paviljoen De Notelaer laten restaureren. Het Cera-fonds liet nu weten dat men daarvoor 2 500 euro projectsteun zal uittrekken. Cera is een coöperatie die investeert in welzijn en welvaart en regionale projecten ondersteunt.

Paviljoen De Notelaer werd in de achttiende eeuw gebouwd door de adellijke familie d’Ursel. De vloer in het ronde salon is een echte blikvanger, maar het parket is aan herstelling toe. Het hout is onder andere aangetast door houtworm. De restauratie zal in de loop van 2020 worden uitgevoerd. De totale kostprijs bedraagt 17 333 euro. Omdat het paviljoen beschermd is, werd ook een erfgoedpremie aangevraagd bij de Vlaamse overheid.