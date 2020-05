Centrumkerk wordt koele studeerplek Els Dalemans

28 mei 2020

19u36 3 Bornem De pastorale zone Bornem-Sint-Amands zet de deuren van de O.L.V. en St. Leodegariuskerk op het Kardinaal Cardijnplein in Bornem ook nu weer open voor blokkende studenten.

“Iedereen die op zoek is naar een stille en koele studeerplek, is welkom in ons kerkgebouw”, klinkt het. “Om de studenten in de best mogelijke omstandigheden te verwelkomen, nemen we enkele maatregelen om ieders veiligheid te garanderen tijdens de coronacrisis. Daarom is vooraf afspreken een must, contact opnemen kan met Dirk De keersmaecker op 0474 38 77 59.”