CD&V vraagt meer bloemen in Bornem, bestuur maakt andere keuze: “Duurzaamheid primeert” Els Dalemans

23 juni 2020

CD&V Bornem vraagt meer bloemen in het Bornemse straatbeeld. "Ons handelscentrum verdient die extra uitstraling, ook de deelgemeenten mogen niet vergeten worden", zegt raadslid Bernadette Boeykens. De meerderheid kiest echter liever voor meer vaste planten. "Er komen nog bloemen bij, maar corona zorgde voor vertraging", aldus burgemeester Kristof Joos (N-VA)

“Zeker in deze post-coronatijden is het belangrijk om ons handelscentrum weer aangenaam en aantrekkelijk te maken. Bloemen zorgen voor een extra uitstraling, zodat mensen in een aangename sfeer kunnen shoppen. Ook naar de vele toeristen toe is dit niet onbelangrijk. We vinden het dan ook een opvallend verschil met vroeger: er wordt blijkbaar niet meer geïnvesteerd in bloemen in het centrum, terwijl men net van plan was om dit initiatief uit te breiden naar de deelgemeenten”, zegt Boeykens.

Bloemperken

“We hopen dat het gemeentebestuur ons handelscentrum snel weer opfleurt, en ook de nodige acties onderneemt om de deelgemeenten van meer kleur te voorzien. We betreuren ook de keuze om de prachtige bloemperken aan het gemeentehuis te vervangen door zogenaamde ‘duurzame beplanting’. Het contrast met vroeger is immers erg groot.”

Duurzame beplanting

Volgens burgemeester Joos is die duurzame beplanting een heel bewuste keuze. “Elk seizoen andere bloemen in de grond stoppen is een hele bezigheid, vaste beplanting wordt door de jaren heen dus een stuk voordeliger. Natuurlijk is het uitzicht nu anders, want de planten moeten nog volop groeien.”

Vertraging door corona

“De weinige bloemen in het centrum hebben een andere oorzaak: wij werken hiervoor samen met de handelaars, maar omwille van de coronacrisis liep het geheel vertraging op. We maken hier de komende weken werk van, ook de vlaggen aan het Landhuis zullen nog geplaatst worden. De medewerkers van onze uitvoeringsdienst hadden het echter veel te druk, zij werden onder andere ingezet op de wekelijkse markt. Hier is omwille van de coronamaatregelen extra toezicht nodig.”