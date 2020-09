CD&V vraagt extra gemeenteraad over mobiliteitsplan: “Dringend stemmen over stopzetting van proefopstelling” Els Dalemans

16 september 2020

18u21 1 Bornem Oppositiepartij CD&V vraagt het gemeentebestuur van Bornem om een extra gemeenteraad te organiseren, specifiek over het nieuwe mobiliteitsplan. “Wij willen graag een stemming over de onmiddellijke stopzetting van de proefopstelling. Zo kunnen we toch op korte termijn Oppositiepartij CD&V vraagt het gemeentebestuur van Bornem om een extra gemeenteraad te organiseren, specifiek over het nieuwe mobiliteitsplan. “Wij willen graag een stemming over de onmiddellijke stopzetting van de proefopstelling. Zo kunnen we toch op korte termijn een oplossing zoeken voor de handelaars ”, zegt fractieleidster Hilde Cools (CD&V).

“De Bornemse coalitie van N-VA en IEDEREENBORNEM durfde tijdens de jongste gemeenteraad geen stemming te organiseren over haar eigen mobiliteitsplan. Daarom bezorgden we woensdag aan gemeenteraadsvoorzitter Eddie Bormans en algemeen directeur Liesje Raemdonck een verzoekschrift, waarin we vragen om een extra gemeenteraad over de proefopstelling te organiseren”, zegt Cools.

Fietszone

“De bedoeling van deze extra gemeenteraad is dus om alsnog te kunnen stemmen over de plots ingevoerde proefopstelling van het mobiliteitsplan. Let wel, we willen enkel stopzetten wat verband houdt met de gewijzigde rijrichtingen, de knippen van het doorgaand verkeer en het uitschakelen van de verkeerslichten op het kruispunt Absveldstraat-Barelstraat. De fietszone staat los van de andere ingrepen in het centrum, deze fietszone willen we als fractie ook verdedigen.”

Handelaars

“We willen de huidige proefopstelling stopzetten, omdat deze zonder enige vorm van inspraak en participatie van inwoners, handelaars, de gemeenteraad en COVEMO (Commissie Verkeer en Mobiliteit) werd ingevoerd. Ook zijn we van mening dat de ingrepen erg nadelig zijn voor zowel de Bornemse handelaars als heel wat inwoners. We stellen daarom voor dat er, onder leiding van de burgemeester, een werkgroep wordt samengesteld waarin politici, ambtenaren, de lokale politie, de handelaars en horeca, de GECORO en Fietserbond en de Bornemse scholen samen een nieuw plan kunnen uitwerken.”