Buurtkar brengt voortaan ook brood rond Els Dalemans

21 februari 2020

16u34 0 Bornem De Bornemse Buurtkar brengt vanaf maart ook brood rond in de verschillende deelgemeenten. Inwoners kunnen vanaf maandag 24 februari 2020 hun bestelling plaatsen, een week later worden de eerste broden in de kar geladen.

“De laatste Bornemse bakker stopte onlangs met zijn broodtoer. Hierdoor viel voor heel wat Bornemnaars de levering van vers brood aan huis weg. Voor oudere of minder mobiele inwoners is dit natuurlijk een probleem. Daarom kregen de medewerkers van de Buurtkar regelmatig de vraag of de Buurtkar geen brood kan verkopen”, klinkt het bij het Sociaal Huis.

Op bestelling

“We gingen met deze vraag aan de slag, en contacteerden alle Bornemse bakkers. Twee van hen bleken geïnteresseerd in ons voorstel, we gingen samen rond de tafel zitten om te bekijken wat er mogelijk is. Vanaf 2 maart 2020 zullen bakkerij Robberecht en bakkerij Goossens elk om beurt het brood aan de Buurtkar leveren. Er wordt wel enkel op bestelling gewerkt, voorlopig is er ook alleen grof en wit brood, in groot en klein formaat te koop. Bestellingen gebeuren een week op voorhand via de Buurtkar op de route.”

De Buurtkar rijdt sinds maart 2016 door Bornem. De kar is het gezamenlijke project van het Sociaal Huis van Bornem en maatwerkbedrijf Ecoso. Zij lieten samen een oude groentekar opknappen en vulden deze tot in de nok met goederen. De kar rijdt elke weekdag een vast traject in elke Bornemse deelgemeente. Wie goederen wil aankopen, kan met een deurhanger aangeven dat de Buurtkar even moet stoppen.