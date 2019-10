Buurtcomité ‘Houd Hingene uit de Wind’ haalt slag thuis: Bornem geeft negatief advies voor bouw windturbine

Els Dalemans

08 oktober 2019

20u31 0 Bornem De gemeente Bornem geeft een negatief advies voor de bouw van een windturbine op de site van Solucious langs de N16 in Bornem. “We zijn van mening dat deze windturbine niet op die locatie thuishoort”, klonk het dinsdagavond op de gemeenteraad. Het Antwerpse provinciebestuur moet nu de knoop doorhakken. Buurtcomité ‘Houd Hingene uit de Wind’ trakteerde de raad vanuit de zaal prompt op een luid applaus.

Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group, wil een windturbine bouwen in het industriegebied langs de N16 in Bornem. Buurtbewoners richtten de actiegroep ‘Houd Hingene uit de Wind’ op, zij vrezen immers voor slagschaduw en geluidshinder. De voorbije weken verzamelden de actievoerders 555 bezwaarschriften en een petitie met zo’n 1.250 handtekeningen tegen het windmolenproject.

Negatief advies

Dinsdagavond stond de erfdienstbaarheid in de lucht voor overhangende wieken op de agenda van de Bornemse gemeenteraad. Omdat de turbine zo dicht bij de openbare weg komt te staan, zouden de wieken immers overhangen over een deel van de Woestijnstraat. De gemeenteraad verwees niet alleen die erfdienstbaarheid naar de prullenmand, het college deelde het aanwezige publiek meteen mee dat er vanuit gemeente Bornem een negatief advies vertrekt naar de provincieraad.

Reeks bezorgdheden

“We hebben ons voor deze beslissing gebaseerd op de uitgebreide bewonersvergadering waar experten, buurtbewoners en ervaringsdeskundigen aan het woord kwamen. Verder bestudeerden we de bezwaren die ingediend werden tijdens het openbaar onderzoek”, aldus schepen voor ruimtelijke ordening Jurgen De Maeyer (IEDEREENBORNEM).”

“De GeCoRo (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) leverde een negatief advies in het dossier, ook de Bornemse milieu-adviesraad maakte ons een reeks bezorgdheden over. Tot slot bespraken we dit onderwerp tijdens een aparte gemeenteraadscommissie. Op basis van al die informatie kwamen we tot het besluit dat een inplanting van zulk een windturbine op deze locatie niet aangewezen is. We zullen daarom een negatief advies afleveren aan de Provincie Antwerpen, waar de uiteindelijke beslissing zal genomen worden.”

Opgelucht

Koen Van de Moortel van actiegroep ‘Houd Hingene uit de Wind’ reageert opgelucht: “We zijn blij en opgelucht met deze unanieme beslissing van de gemeenteraad en met het feit dat er geluisterd werd naar de inwoners van Hingene. Hopelijk volgt het provinciebestuur nu het advies van de gemeente. Maar het afkeuren van de erfdienstbaarheid is gelukkig al een serieuze rem op dit dossier.”