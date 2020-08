Buurtbewoners protesteren tegen komst van 22 nieuwe appartementen: “Red onze Roddam!” Els Dalemans

23 augustus 2020

14u32 0 Bornem De bewoners van Roddam in Bornem protesteren tegen de komst van een nieuw bouwproject. “Men plant 22 appartementen achter de 25 reeds bestaande exemplaren in onze straat. Wij vrezen voor onze privacy, meer verkeer en parkeerproblemen én voor barsten in onze woningen”, klinkt het bij actiegroep ‘Red de Roddam!’.

“In Roddam stonden vooral kleine huizen met gezellige tuinen, tot hier eerder een complex met 25 appartementen werd gebouwd. Dit geheel staat aan de straatkant en parkeren kan achteraan op het terrein, dus de druk op de buurt valt nog mee. Maar net ontdekten we de plannen om achter het bestaande gebouw een tweede appartementsblok neer te poten, met nog eens 22 flats.”

Huizen barsten

“Zo komt het totaal in onze straat plots op maar liefst 47 appartementen, en dat onder een gemeentebestuur dat beloofde de appartementisering van Bornem tegen te gaan. Wij vrezen dat de komst van deze nieuwbouw voor problemen gaat zorgen. Voor de creatie van de ondergrondse parking moet het grondwater weggepompt worden, wij zijn bang dat onze huizen zullen barsten of verzakken.”

Parkeerdruk en privacy

“In die parking zijn 28 parkeerplaatsen voorzien, voor een totaal van 47 appartementen op de site is dit veel te weinig. De parkeerdruk in onze straat zal dus toenemen, net als de verkeersdrukte. Volgens de plannen worden de nieuwe appartementen gebouwd pal àchter de tuintjes van de huidige bewoners. Wij verliezen dus onze privacy, want vanuit de flats kan je rechtstreeks bij iedereen binnen kijken.”

Bezwaarschriften

“Door de coronamaatregelen wordt het ons enorm moeilijk gemaakt om het dossier vlot in te kijken op het gemeentehuis. Wij werken daarom zelf aan een brief om de buren informeren, en zijn met een petitie gestart. Ons doel is om zo veel mogelijk bezwaarschriften in te zamelen en het gemeentebestuur te vragen om zulke grootschalige bouwprojecten zonder respect voor de privacy en rust van de omwonenden niét goed te keuren.”

