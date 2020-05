Buurtbewoners achtervolgen inbreker (28) en houden hem in bedwang in afwachting van politie Tim Van Der Zeypen

22 mei 2020

18u50 0 Bornem De inbreker, De inbreker, die donderdag werd opgepakt na een grootschalige klopjacht in Bornem , is opgesloten in de gevangenis. Dat maakte het parket vrijdagnamiddag bekend. De inbreker werd op heterdaad betrapt dankzij het bewakingssysteem van de woning en vervolgens achternagezeten door enkele buurtbewoners.

De Horzelstraat in Bornem werd donderdagavond plots opgeschrikt door het inbraakalarm van een woning. Vermoedelijk twee inbrekers hadden kort daarvoor ingebroken in de woning. Nadat ze eerst gingen aanbellen aan de voordeur, werd door een van hen over de poort geklommen. Achteraan de woning werd er vervolgens een raam ingeslagen. Dit zorgde ervoor dat het inbraakalarm in werking trad. Toch leek de inbreker zich er naar verluidt weinig van aan te trekken. Hij doorzocht de woning en maakte op de eerste verdieping een televisie buit.

Heterdaad

Bij het opnieuw naar buiten lopen, werd de inbreker op heterdaad betrapt door een buurtbewoonster. Zij was poolshoogte komen nemen nadat het inbraakalarm in werking was getreden. Geconfronteerd met de betrapping, zette de inbreker de televisie aan de kant en sloeg hij daarna te voet op de vlucht. Hierop begon de buurtbewoonster meteen om hulp te roepen. Die kreet om hulp kreeg al snel gehoor. Verschillende andere buurtbewoners kwamen buiten en gingen mee in de achtervolging. Inmiddels werd ook de lokale politiezone van Klein-Brabant verwittigd.

Terwijl de gevraagde hulp massaal ter plaatse kwam, vluchtte de inbreker in de richting het station van Bornem. Uiteindelijk liep hij zich vast in een bosje ter hoogte van het kruispunt van de Houtemolenstraat met de Vlinderstraat. Het bosje is omheind door prikkeldraad en de inbreker werd daar omsingeld door een vijftal buurtbewoners in afwachting van de politie. Eens die ter plaatse kwam, werd de man opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor in Bornem. “Het gaat om een 28-jarige man uit het Brusselse”, zegt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

Klopjacht

Vrijwel meteen na zijn arrestatie, bleek dat de twintiger de inbraak niet alleen pleegde. Onder meer op basis van camerabeelden werd opgemerkt dat de Brusselaar werd bijgestaan door een kompaan. De politie van Klein-Brabant kamde de omgeving uit en hield een grote klopjacht. Niet enkel werden de verschillende interventieploegen bijgestaan door speurhonden, vanuit de lucht kreeg de politie nog ondersteuning van de politiehelikopter. Een tweetal uur later werd de klopjacht afgebouwd. De tweede verdachte van de woninginbraak kon dus voorlopig ontkomen, maar wordt nog steeds opgespoord.

Het onderzoek wordt verder gezet door de lokale recherche. Na zijn voorleiding bij onderzoeksrechter Theo Byl werd de 28-jarige man aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Volgende week dinsdag zal de twintiger moeten verschijnen voor de raadkamer. Die zal op zijn beurt beslissen of hij langer in de gevangenis moet blijven of niet. Een buit werd er bij de inbraak niet gemaakt. Er vielen gelukkig ook geen gewonden.