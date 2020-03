Burgerplatform organiseert eerste ‘Klimaatdag’ in Klein-Brabant Els Dalemans

04 maart 2020

16u54 0 Bornem Het burgerplatform ‘Klimaat Klein-Brabant’ organiseert, samen met de gemeentebesturen van Bornem en Puurs-Sint-Amands, een eerste Klimaatdag op zondag 15 maart. “Met debatten, sprekers en informatiestanden willen we de inwoners van Klein-Brabant wakker schudden”, zegt Nina Van Belle.

“Klimaat is een erg belangrijk maatschappelijk thema geworden: het is wetenschappers gelukt de grote massa duidelijk te maken dat we nu moeten handelen. Dat kan ook op lokaal vla, en daarom richtten wij ons burgerplatform Klimaat Klein-Brabant op.”

Eerste editie

“Met de organisatie van onze eerste Klimaatdag, op 15 maart in CC Ter Dilft, willen we het grote publiek wakker schudden. Aan de informatiestandjes kan iedereen inspiratie opdoen voor een nieuwe eco-levensstijl. Bouwmeester Leo Van Broeck komt praten, we gaan voor een open discussie met Youth For Climate en Extinction Rebellion en zorgen voor kinderanimatie voor de kleinsten.”

Klimaatplannen

“We zullen tijdens de Klimaatdag ook luisteren naar de klimaatplannen van Bornem en Puurs-Sint-Amands. Er staan al heel wat goede dingen te gebeuren in onze gemeenten: kernverdichting in Oppuurs en Lippelo, een sociaal woningproject met gemeenschappelijke delen in Bornem, een cohousingproject in Branst, het planten van honderden bomen…”

Deelauto’s

“Ook als burgers kunnen wij ons steentje bijdragen en we hebben véél ideeën. Zo denken we aan de lancering van deelauto’s, een jaarlijkse autoloze zondag, een groter aanbod van vegetarische, seizoens- en lokale gerechten, meer co-housingprojecten, energietips in de gemeentelijke bladen, zonnepanelen op publieke gebouwen, klimaatboxen voor de scholen en meer. Wie zich graag bij ons aansluit en mee wil denken en doen, is meer dan welkom.”

De Klimaatdag vindt plaats op zondag 15 maart van 13 tot 18 uur in CC Ter Dilft in Bornem, de toegang is gratis.