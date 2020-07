Burgemeester Bornem over provinciale maatregelen: “Geen eenzame wandelaars beboeten, wél verantwoordelijkheid nemen” Els Dalemans

28 juli 2020

17u54 3 Bornem De provincie Antwerpen nam gisteren De provincie Antwerpen nam gisteren extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken . De maatregelen gelden in de hele provincie, ook in kleinere, landelijke gemeenten waar er heel wat minder besmettingen zijn. “Wij tellen nu 4 besmettingen op 7 dagen tijd. Dat lijkt niet veel maar we moeten het virus wél stoppen”, zegt burgemeester van Bornem Kristof Joos (N-VA).

In de provincie Antwerpen moeten mondneusmaskers de komende vier weken altijd gedragen worden op het publiek domein, er geldt een avondklok van 23.30 uur tot 6 uur en de horecazaken moeten de deuren al om 23 uur sluiten. “Wij dachten zelf eerder aan een verstrenging van de coronamaatregelen in het centrum van Bornem, of in de verschillende dorpskernen van onze deelgemeenten. De provincie gaat meteen een grote stap verder, maar ik snap die beslissing ergens wel”, zegt Joos.

20 kilometer aan dijken

“We vernemen van de provinciegouverneur dat het er in de horeca, in de late uurtjes en na enkele glazen, immers wel eens wat losser aan toe gaat. Ook op familie- en andere feesten worden de maatregelen wel eens vergeten… Met deze nieuwe maatregelen is er meteen duidelijkheid voor de hele provincie. Al is het voor ons onmogelijk om overal tegelijk te controleren. Bornem heeft 20 kilometer aan dijken, met verschillende op- en afritten. Onze agenten kunnen niet overal tegelijk zijn.”

Eenzame wandelaar

“Daarom vragen we de inwoners ook om het gezond verstand te laten primeren. Wij gaan geen eenzame wandelaars die hun hond uitlaten in het bos beboeten, maar vragen de Bornemnaars ook om op drukke plaatsen en momenten hun verantwoordelijkheid te nemen. We vinden dit nu allemaal oneerlijk, maar ik verwacht eerlijk gezegd dat de andere provincies nog zullen volgen.”