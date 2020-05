Buitenland krijgt gescheiden riolering: “Vuile water verdwijnt nu nog steeds in gracht”



Els Dalemans

21 mei 2020

14u33 1 Bornem De gemeente Bornem plant nog dit jaar wegenis- en rioleringswerken in het gehucht Buitenland.

“In een gedeelte van Buitenland is op dit moment nog geen riolering aanwezig. De woningen wateren er af in de gracht. Wij plannen daarom de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Dit wil zeggen dat het regenwater na de klus nog steeds naar de grachten zal lopen, het vuile water gaat naar het waterzuiveringsstation”, zegt burgemeester Kristof Joos.

Ontbrekende stukken

“Tijdens deze klus, die we graag nog in 2020 willen opstarten, worden de huisnummers 2 tot en met 22 aangesloten op de riolering. Daarna wordt de wegenis in Buitenland weer in de oorspronkelijke staat hersteld. We schatten de kost voor deze werken op zo’n 705.000 euro, exclusief BTW. Ook in andere afgelegen delen van onze gemeente, onder andere in Weert, hebben we nog plannen om ontbrekende stukken riolering aan te leggen. Daar staan de woningen echter nog verder uit elkaar, wat het werk complexer maakt.”