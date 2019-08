Brandweerman stapt Dodentocht in interventiekledij voor goede doel: “25 kilometer voor elke collega die we zijn verloren”

Els Dalemans

05 augustus 2019

17u20 146 Bornem Alsof 100 kilometer wandelen nog niet genoeg is, doet brandweerman Wim Van den bossche daar nog een uitdaging bovenop. Hij stapt de Dodentocht in zijn interventiekledij mét persluchttoestel. “We verloren op enkele jaren tijd 4 collega-brandweermannen, ik wandel voor elk van hen 25 kilometer. Meteen zamel ik geld in voor het kankercentrum ‘A touch of Rose’”, zegt Van den bossche.

“Ik nam al 8 keer deel aan de Dodentocht en wandel die 100 kilometer telkens vrij vlot uit. Daarom ging ik op zoek naar een bijkomende uitdaging voor deze vijftigste editie. Zo kwam ik op het idee om deel te nemen in mijn interventiekledij mét persluchttoestel. Alles samen zal ik zo’n 20 tot 22 kilogram extra meezeulen. Ik zal onderweg voldoende moeten drinken, zéker een liter per 5 kilometer, omdat het pak enorm warm is en ik moet opletten voor uitdroging.”

Kuitspier

“Normaal gezien stap ik gemiddeld zo’n 6 kilometer per uur en dat tempo houd ik de hele tocht aan. De eerste 50 kilometer voelen vaak zelfs zwaarder dan het tweede deel. Ik ben mentaal vrij sterk, had eigenlijk nog niet één keer een moeilijk moment. Toch belooft het dit jaar zwaarder te worden: voor mijn onderrug én voor mijn benen. Eind vorig jaar scheurde ik immers de kuitspier van mijn rechterbeen. Na maanden rust kon ik in februari eindelijk weer beginnen trainen voor de Dodentocht, maar in april scheurde dezelfde spier aan de linkerkant. Weer moest ik negen weken rusten, ik heb dus minder voorbereiding gehad dan gehoopt.”

25 kilometer voor 4 collega’s

Van den bossche waagt zich niet zomaar aan deze uitdaging. “Ik ben ondertussen 16 jaar brandweerman, en tijdens die loopbaan ben ik maar liefst vier fantastische collega’s verloren. Toen ik bij het brandweerkorps in Puurs aan de slag was, overleed Peter Van den Eynden aan kanker, hij was amper 37 jaar oud. Enkele jaren later kwam Ernest Robeyns (57) van brandweer Willebroek om het leven bij een interventie op de A12. Net een jaar geleden, in augustus 2018, overleed onze ‘Jolle’, Jean-Luc Pauwels. Jolle werd amper 55 jaar oud. De laatste collega waar we we, net nog in april, afscheid van moesten nemen was Geert Jansegers, op zijn 57ste.”

“Zoveel goede vrienden zo jong verliezen hakt er stevig in. Een brandweerkorps is een familie, de samenhorigheid is enorm groot. Dat hoort ook zo: wij moeten elkaar door en door vertrouwen, en op cruciale moment letterlijk voor de anderen door het vuur gaan. Onze overleden collega’s blijven in gedachten altijd dicht bij ons, zo trokken we tijdens het eerste teerfeest zonder Jolle naar het kerkhof om hem te groeten vóór we op tocht gingen. Ook nu wandel ik met mijn vrienden in het achterhoofd: voor elk van hen leg ik 25 kilometer af.”

“Omdat drie van de vier collega’s tegen kanker vochten, stap ik de Dodentocht ten voordele van het psychosociaal oncologisch welzijnscentrum ‘A touch of Rose’. Wie mij wil sponsoren, kan storten op het rekeningnummer van A touch of Rose: BE56 0016 4511 9188, met als mededeling ‘Doto 2019 – Wim Van den bossche’ + je eigen naam.”