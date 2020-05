Brandweer moet uitrukken voor brandende balen stro Tim Van Der Zeypen

04 mei 2020

23u45 0 Bornem De hulpdiensten van brandweerzone Rivierenland zijn maandagavond moeten uitrukken naar de Hingenesteenweg. Op een terrein langs de rijbaan hadden enkele balen stro vuur gevat.

De brand brand ging gepaard met een felle vlammenzee. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar is momenteel nog steeds ter plaatse. Het moet het stro uit elkaar trekken om verder na te blussen. Door de interventie van de brandweer werd de rijbaan afgesloten voor het verkeer. Bij de brand raakte niemand gewond. Momenteel is er nog niets bekend over de oorzaak van de brand. Die wordt verder onderzocht door de lokale politiezone van Klein-Brabant.