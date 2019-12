Bpost weigert bod van gemeente op postgebouw en verhoogt prijs Els Dalemans

11 december 2019

12u16 2 Bornem Bpost heeft het bod dat de gemeente Bornem uitbracht op het postkantoor in de Boomstraat, niet aanvaard. “Men vraagt ons een ‘best and final offer’ te doen. We zijn dit ook van plan, maar moeten de gemeenteraad eerst weer om toestemming vragen”, zegt bevoegd schepen Stefaan De Landtsheer (IEDEREENBORNEM).

Bpost biedt de kantoren en achterliggende terreinen van het postgebouw tussen de Boomstraat en Achterweidestraat te koop aan, dit keer tegen een vraagprijs van 920.000 euro. “We brachten vorige maand een bod uit, toen lag de vraagprijs 100.000 euro lager. Het bod werd echter niet aanvaard, Bpost liet ons weten dat we een ‘best and final offer’ of beste en laatste aanbod moeten doen als we nog kans willen maken”, klinkt het.

“Dat willen we ook zeker doen, want het postgebouw is ideaal gelegen, pal in het centrum van onze gemeente. We kunnen het pand dus zeker gebruiken bij de herontwikkeling van de Boomstraat. Concrete plannen voor het gebouw zelf zijn er nog nog niet, we zien dit meer als een strategische aankoop in een groter geheel. Om opnieuw een bod uit te brengen, hebben we echter ook opnieuw een mandaat nodig van de Bornemse gemeenteraad. Die vergadert volgende week dinsdag, daarna kan het nieuwe bod vertrekken.”