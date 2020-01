Bpost aanvaardt bod van gemeente op postkantoor

Ook plannen voor De Putterplein worden concreet Els Dalemans

17 januari 2020

15u27 0 Bornem Bpost heeft het tweede bod van de gemeente Bornem op het postkantoor in de Boomstraat aanvaard. “We kunnen nu concrete plannen en afspraken beginnen maken voor de toekomst van de Boomstraat. Ook aan de plannen voor het Dokter De Putterplein wordt gewerkt”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

De gemeente Bornem bracht in november een eerste bod uit op de kantoren en achterliggende terreinen van het postgebouw tussen de Boomstraat en Achterweidestraat. Bpost weigerde dat bod toen, trok de vraagprijs op naar 920.000 euro en vroeg de gemeente om een ‘best and final offer’ te doen. Dit keer werd het bod wél aanvaard.

Ideale ligging

“Wat we precies met het postgebouw gaan doen, is nu nog niet geweten. De ligging, pal in het centrum van onze gemeente, is echter ideaal. We kunnen het pand dus zeker gebruiken bij de herontwikkeling van de Boomstraat. We moeten nu eerst en vooral met bpost verdere afspraken maken, want het postkantoor zelf moet eerst verhuizen naar een andere locatie. Ondertussen kunnen wij met handelaars en omwonenden praten, ideeën uitwisselen, opties onderzoeken en plannen uittekenen...”, somt Joos op.

Ondergrondse parking

Ook over het Dokter De Putterplein iets verderop is druk overleg aan de gang. “Supermarktketen Aldi wil de huidige winkel op het plein graag vervangen door een volledige nieuwbouw, met boven de zaak enkele appartementen. Ook onderzoekt men de mogelijkheid om onder het plein een ondergrondse parkeerplaats in te richten. Dit zou natuurlijk ook voor ons een grote meerwaarde zijn, omdat het Dokter De Putterplein dan een écht plein kan worden in plaats van een grote parking.”