Bornemse redder geeft gratis reanimatieles Els Dalemans

20 september 2019

16u43 3 Bornem Ulrich Smet, redden in het Breevenzwembad in Bornem, organiseert op dinsdag 8 oktober sessies reanimatietechnieken. Iedereen kan gratis deelnemen, inschrijven is niet nodig.

“De sessies vinden plaats op 8 oktober in de foyer van sportcentrum Breeven, doorlopend van 17 tot 21.30 uur. Bornemnaars zijn er welkom om de technieken aan te leren of te oefenen, ze kunnen meteen ook eens een AED-toestel uitproberen.”

“Met de actie van Ulrich Smet, die naast redder ook een officiële lesgever CPR en AED is, neemt Bornem deel aan ‘World Restart a Heart-day’. Die dag wordt voor de zevende keer georganiseerd door de Belgische Reanimatieraad en de Belgische Cardiologische Liga. Het doel is om het grote publiek attent te maken op de handelingen die levens kunnen redden én mensen hiertoe op te leiden.”

“Ongeveer 80 procent van de plotse hartstilstanden gebeurt immers thuis of op openbare plaatsen, en dikwijls weten de omstaanders niet wat te doen. Met campagnes zoals ‘World Restart a Heart’ kunnen we de overlevingskans van deze mensen 2 tot 4 keer verhogen. Zo kunnen we in België elk jaar tot 3.000 levens meer redden.”