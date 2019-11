Bornemse kunstenares palmt bibliotheek in met expo 'Raak mij’ Els Dalemans

12 november 2019

14u36 5 Bornem ‘Raak mij’, zo heet de nieuwe expo die tot en met 17 december de muren siert van de bibliotheek in CC Ter Dilft. De Bornemse kunstenares Mimine Vleminckx (61) toont er haar dromerige schilderijen en doet er een reeks portretten van schrijvers, zangers en cineasten bovenop.

“Mimine was als kind al altijd gepassioneerd aan het tekenen. Maar pas op haar 40ste vond ze de tijd om een tekenopleiding te volgen in de Academie van Bornem. Na een schildercursus in het zuiden van Frankrijk raakte Mimine echter in de ban van verf op doek, daarna volgde ze haar schildersopleiding aan de Academie van Sint-Niklaas”, zegt bibliotheekmedewerkster Heleen Van Aken.

“Nu werkt Mimine in haar atelier in Bornem, waar ze voor een nieuw werk steeds vertrekt vanuit haar eigen fotomateriaal. Ze maakt daar een nieuw beeld van, waar de menselijke figuur telkens uitspringt. De omgeving wordt vaak geminimaliseerd en abstract gehouden of weggelaten. Mimine werkt met zachte kleuren en lijnen en heel veel grijswaarden, met een dromerige wereld als resultaat.”

De expo ‘Raak mij’ is gratis te bezoeken tot en met 17/12 tijdens de openingsuren van de bibliotheek aan de Sint-Amandsesteenweg 41- 43 in Bornem.