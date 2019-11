Bornemse jeugdschrijver brengt meteen twee boeken uit Els Dalemans

14 november 2019

15u44 1 Bornem Hij schrijft nog net geen vijf jaar, toch staat de teller bij de Bornemse jeugdschrijver Danny De Vos al op meer dan 10 boeken. Zijn twee nieuwste exemplaren zijn ‘Kapper Tom’ en ‘For Girls Only – LoveStories deel 4'. “Ik ga elke nieuwe uitdaging aan en dat maakt het net zo boeiend en afwisselend.”

“Ik maakte eerder het prentenboek ‘Vossenstreken’ met de fantastische illustrator Arnold Hovart en hoopte toen al dat we nog vaker zouden kunnen samenwerken. Ons nieuwe boek ‘Kapper Tom’ is ontstaan uit een prachtige reeks tekeningen die Arnold zonder specifiek doel had gemaakt. Ik ging ermee aan de slag, verzon het bijhorende verhaal, het resultaat is een guitig prentenboek geworden voor iedereen vanaf zes jaar oud.”

Onderliggende boodschap

“Mijn tweede nieuwkomer is ‘For Girls Only – LoveStories deel 4', het volgende deel in de reeks die ik samen met Hetty Van Aar schrijf. LoveStories zijn heel laagdrempelige boeken met eenvoudige verhalen, waar we toch telkens een onderliggende boodschap in stoppen. We schreven net de grote lijnen uit voor ons vijfde boek, en dat zal gaan over een jongen die verliefd wordt op een andere jongen. Zo stappen we eens af van het klassieke plaatje van een jongen en een meisje.”

“Tussendoor werkte ik de voorbije maanden ook nog een eigen jeugdroman af. ‘De Onbekende’ moet in januari of februari van 2020 in de winkel liggen. Ik heb het geluk om als schrijver vele dingen door elkaar te kunnen en mogen doen. De reden hiervoor is eenvoudig: ik zeg op alles wat men mij vraagt altijd ‘ja!’”