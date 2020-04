Bornemse illustratrice en journaliste maken samen prentenboek ‘Altijd en overal’: “Willen taboe rond sterrenkindjes doorbreken”



Els Dalemans

23 april 2020

16u53 0 Bornem ‘Altijd en overal’, zo heet het prentenboek van het Bornemse duo Els Leclercq en Grete Flies. “Met dit verhaal over sterrenkindjes willen we het taboe doorbreken, en sterrenouders en hun omgeving helpen bij de verwerking van dit grote verdriet”, zeggen de illustratrice en journaliste.

Een eigen boek was dé grote droom van grafisch ontwerpster, kalligrafe en illustratrice Leclercq. Dat het onderwerp allesbehalve banaal mocht zijn wist ze ook al lang. “Toen mijn papa jaren geleden overleed, ging ik creatief aan de slag met rouwen en verwerken. Na het maken van mijn eigen vrije tekeningen, kwam ik in contact met sterrenouders. Dat zijn ouders wiens baby tijdens de zwangerschap of vlak na de geboorte stierf. Zij vroegen mij om tekeningen te maken van hun sterrenkindje al dan niet met de broertjes en zusjes of het hele gezin bij. Zo groeide het plan om rond dit onderwerp een volwaardig prentenboek te maken.”

Rouwproces bespreekbaar maken

“Voor de teksten klopte ik aan bij Grete, samen verzonnen we het verhaal over Bas die op zoek gaat naar zijn zusje. Zij zat immers net nog in mama’s buik, maar plots is ze weg en zijn alle volwassenen triest. Bas gaat op zoek naar zijn zusje en komt terecht in een dromerige fantasiewereld. We weten dat het belangrijk is om, wanneer kleine kinderen geconfronteerd worden met dood en afscheid, de realiteit niet te verbloemen. Maar die werkelijkheid is vaak ook erg hard, en als tegengewicht voor dat grote verlies bieden wij graag een verhaal van troost en hoop aan. Hopelijk helpt ons boek volwassenen om de juiste woorden en manier te vinden om het rouwproces bespreekbaar te maken.”

Taboe doorbreken

“Zo willen wij met ‘Altijd en overal’ het taboe rond sterrenkindjes doorbreken: in gezinnen, in de ruimere families, maar ook in klassen of crèches. Het boek kan voorgelezen worden door sterrenouders, die het zelf te moeilijk vinden om -naast het verwerken van hun eigen verdriet- duidelijk te maken aan hun kind dat hij of zij plots toch geen grote broer of zus wordt. Leerkrachten kunnen er in klasverband mee aan de slag, ook heel wat bibliotheken tonen interesse… De vele mooie en warme reacties zijn voor ons de bevestiging dat dit het nodig was om dit onderwerp via dit prentenboek onder de aandacht te brengen. We lanceren ons boek ook heel bewust nu, vlak voor Moederdag op 10 mei en Bereaved Mother’s Day op 3 mei, dagen die ook bij sterrenouders niet onopgemerkt voorbij mogen gaan.”

Meer info op www.ligatura-tekeningenmeteenhartje.be