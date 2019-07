Bornemse gitaartrio Los del Tré treedt op in Gordes Els Dalemans

10 juli 2019

12u06 2 Bornem Wie vakantieplannen heeft in Zuid-Frankrijk, moet op vrijdag 26 juli beslist afzakken naar Gordes. Die dag speelt het Bornemse gitaartrio ‘Los del Tré’ op het Théatre des Terrasses. Het dorpje in de Provence is al 24 jaar lang de zustergemeente van Bornem.

“De hoofdreden van de band tussen Gordes en Bornem is de aanwezigheid van een Cisterciënzerabdij in beide gemeenten. In Bornem is dit de Sint-Bernardusabdij en in Gordes de bekende abdij van Senanque. Onze verbroedering heeft ook altijd al een cultureel luik gehad. Vanuit Bornem organiseerden we bijvoorbeeld verschillende tentoonstellingen in één van de vele galerijen die Gordes rijk is”, zegt Bornemnaar Eugeen Van Lent.

“Ook het Ensemble Walter Boeykens reisde in het verleden naar Gordes voor een concert, dit jaar is Los del Tré aan de beurt. Het gitaartrio bestaat uit Ward Pauwels, Tom Van de Venne en Roel Van de Voorde, die elkaar leerden kennen op het conservatorium in Brussel. De heren delen dezelfde passie voor de Spaanse en Latijns – Amerikaanse muziek.”

“Na de CD’s ‘Rumba’ en ‘Feria’ bracht Los del Tré verscheen in 2018 het derde album ‘Gipsy’, helemaal in de flamencosfeer. Deze cd vormt de basis van het optreden in Gordes, waar ook pianist Hendrik De Bruyn en flamencodanseres ‘La Bata’ van de partij zullen zijn.”

Los del Tré speelt op op vrijdag 26 juli in openlucht op het ‘Théatre des Terrasses’ in Gordes. Het optreden start om 21.30 uur, aan de kassa betaal je 10 euro, wie jonger is dan 16 betaalt 5 euro.