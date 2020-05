Bornemse drukkerij maakt reeks prints met coronasignalisatie



Els Dalemans

02 mei 2020

13u44 56 Bornem Hilde, Nele en Wim Van Bouwelen van de Bornemse drukkerij Ja-cop gingen creatief aan de slag met de coronamaatregelen en een reeks toepasselijke iconen. Deze kunnen worden afgedrukt op verschillende ondergronden. “We willen graag helpen om scholen en verenigingen, bedrijven en winkels zo veilig mogelijk te laten heropstarten.”

“We kennen de coronamaatregelen ondertussen allemaal, maar de voorschriften zitten er nog niet bij iedereen ‘ingebakken’. Wanneer we bijvoorbeeld naar de winkel gaan, zijn we met andere zaken bezig en dan kan een kleine herinnering geen kwaad. Onze stickers kunnen gebruikt worden in een wachtrij om aan te duiden dat je meer afstand moet houden, in de toiletten om te benadrukken dat je zeker je handen moet wassen, in een traphal om eenrichtingsverkeer aan te geven, of op plaatsen waar mensen mondmaskers moeten dragen…”, somt Nele Van Bouwelen op.

Laagdrempelig

“Omdat elke situatie anders is, kan je al deze pictogrammen laten afdrukken op stickers, posters, staanders in plexiglas of kunststof, op bamboeblokjes en op magneten. Ook het formaat kan worden aangepast, en we plaatsen ook graag logo’s van bedrijven, verenigingen, scholen… op deze corona-signalisatie. De pictogrammen zijn een heel laagdrempelige en dus duidelijke manier om werknemers, leveranciers, klanten en studenten en leerlingen beter te beschermen.”

Alle info: www.jacop.be, info@jacop.be