Bornemse buitenspeeldag wordt virtuele editie van ‘Kamp Waes’ Els Dalemans

03 april 2020

16u52 0 Bornem Eén van de Bornemse activiteiten die sneuvelen omwille van de coronacrisis, is de Buitenspeeldag op 22 april. De jeugddienst van de gemeente Bornem ging echter op zoek naar een oplossing, en organiseert nu een virtuele editie van ‘Kamp Waes’.

“De medewerkers van onze jeugddienst hadden al de eerste contacten gelegd met de deelnemers van het Een-programma ‘Kamp Waes’. Zij zouden naar Bornem komen voor de Buitenspeeldag, en samen met de aanwezige kinderen allerlei opdrachten uitvoeren. Door de coronacrisis is dit natuurlijk niet meer mogelijk, daarom gingen we op zoek naar een oplossing.”

Virtueel aanmoedigen

“We hebben afgesproken met de deelnemers van ‘Kamp Waes’ dat zij alle kinderen virtueel gaan aanmoedigen, terwijl de deelnemertjes de opdrachten en uitdagingen in hun eigen tuin uitvoeren. Iedereen die wil meespelen, moet zich via Facebook op ‘aanwezig’ zetten zodat wij een overzicht krijgen van de groep. Op 22 april bundelen we alles op de Facebookpagina van de Buitenspeeldag, dan worden ook een heleboel knutselideetjes gelanceerd. Ons doel is immers om voor een zo breed mogelijk aanbod te zorgen voor alle leeftijden en kinderen.”

De Buitenspeeldag is een organisatie van de gemeentelijke jeugddienst en sportdienst van Bornem. Meer info en filmpjes over dit evenement vind je op de facebookpagina ‘Jeugd in Bornem’.