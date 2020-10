Bornemse bloemsierkunstenaar opent pop-up in Boomstraat: “De wereld rondreizen is nu geen optie” Els Dalemans

16u29 1 Bornem De Bornemse wereldtopper in bloemsierkunst Sören Van Laer (29) opent de deuren van zijn eigen pop-up-winkel in de Boomstraat. “Door corona is de wereld rondvliegen op dit moment niet mogelijk, maar stilzitten is niet aan mij besteed. Daarom bouwde ik samen met zakenpartner Aymeric Chaouche een leegstaand pand om tot tijdelijke bloemenzaak.”

Van Laer reist al jaren tegen een hels tempo de wereld rond, waar hij met zijn bloemencreaties evenementen en feesten opfleurt en workshops geeft. “Ik spring normaal gezien constant het vliegtuig op en af: van Dubai naar Italië, over China weer naar Frankrijk en via Malta en Afrika naar Taiwan… Maar in maart viel àlles plots helemaal stil. Aymeric en ik openden toen zo snel mogelijk een eigen webshop, om ook tijdens de lockdown toch met onze passie bezig te kunnen blijven.”

Nieuwsgierig

“Maar na de lockdown wilden we ook weer graag wat meer mensen zien, en zo groeide het idee om een eigen winkel te openen. We vonden een geschikt leegstaand pand in de Boomstraat, dat we de voorbije weken inrichtten tot bloemenzaak. We merken dat de Bornemnaars al nieuwsgierig zijn, want er werd regelmatig door de kieren van de vitrine gepiept. Deze winkel is voor mij ook de uitgelezen manier om persoonlijk kennis te maken met meer mensen. Men kent mijn naam wel in het dorp, weet wat ik doe, maar meestal ben ik zelf afwezig. Dat is de komende maanden anders.”

Etalage van de buren

“We kunnen natuurlijk veel meer dan de standaard, maar zullen in onze winkel ook en vooral kleinere bloemstukken en -boeketten verkopen. … Zeker nu, tijdens zo’n moeilijke periode en met dit grauwe weer, raad ik iedereen aan om eens wat vaker bloemen in huis te halen. Met Allerheiligen in aantocht maken we bloemstukken voor de begraafplaats, tegen de feestdagen dompelen we de winkel onder in de kerstsfeer. En ook nu werken we op bestelling: net nog decoreerde ik de etalage van onze buurman zónder daar een vliegtuig voor te moeten nemen (lacht).”

Dicht bij huis

“De pop-up-winkel in de Boomstraat blijft sowieso open tot 31 december, daarna zien we wel weer wat er komt. Op 11 november openen Aymeric en ik ook een tweede winkel, in Brussel, waar we al zeker een jaar welkom zijn. Niemand kan voorspellen wat de coronacrisis ons de komende maanden en jaren nog brengt. Voorlopig blijven we dus dicht bij huis.”

De pop-upwinkel in Boomstraat 11 is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 10.30 uur, op maandag vanaf 9 uur. www.sorenvanlaer.com.