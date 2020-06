Bornemse bedrijven schenken laptops weg aan kansarme scholieren Kristof De Cnodder

10 juni 2020

17u14 0 Bornem Twaalf Bornemse ondernemingen hebben zich van hun meest sociale kant laten zien. De bedrijven schonken tweedehands laptops weg aan scholieren uit kansarme gezinnen. De computers kunnen worden ingezet bij afstandsonderwijs.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn er in de diverse Bornemse scholen al veel onlinelessen gegeven. Voor jongeren uit minder begoede families bleek dat al eens een probleem, want niet iedereen kon over een laptop beschikken. Daarom klopten enkele scholen aan bij de gemeente en die lanceerde vervolgens een oproep bij de bedrijven. Twaalf firma’s schonken intussen al zestien laptops weg. De actie blijft trouwens nog even doorlopen. Bedrijven die laptops willen doneren, kunnen contact opnemen met elke.desagher@bornem.be