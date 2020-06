Bornemse actrice Ianka Fleerackers zoekt 10 wandelpartners voor 100km Covid Challenge Els Dalemans

23 juni 2020

Na een bekende peter, wist de 100km Covid Challenge ook een bekende meter te strikken. Net als viroloog Marc Van Ranst uit Willebroek steunt ook de Bornemse actrice Ianka Fleerackers de virtuele editie van de Dodentocht. Zij zoekt mensen die met haar willen meewandelen.

De organisatoren van de Dodentocht moesten de 51ste editie van het populaire evenement annuleren, maar werkten een virtueel alternatief uit. Het doel van de ‘100Km Covid Challenge’ is om tussen 13 juli en 9 augustus minimum 100 kilometer te wandelen. Inschrijven kan sinds 1 juni, de teller staat al op meer dan 8.000 deelnemers.

Trottoirtoerist

Als Bornemse kent Ianka Fleerackers de Dodentocht maar al te goed: “Ik was twintig jaar lang ‘trottoirtoerist’ tijdens de 100Km Dodentocht. Elke keer opnieuw zag ik met grote bewondering die duizenden wandelaars op tocht vertrekken. Aan de ‘echte’ Dodentocht waag ik mij niet , maar deze alternatieve editie is wél echt iets voor mij.”

Tien wandel- en gesprekspartners

“Daarom ga ik tijdens deze 100Km Covid Challenge tien keer tien kilometer wandelen, met telkens een andere wandel- en gesprekspartner. Deze gesprekken zijn de kick-off van mijn nieuwe podcastreeks ‘Brave New Human’. Ik ga op zoek naar hoe nieuwsgierigheid een rol speelt in een mensenleven, in het bedrijfsleven en in de maatschappij. Zo hoop ik te vinden hoe we nieuwsgierigheid kunnen inzetten om een Moedige Nieuwe Mens te worden.”

Wie met Ianka Fleerackers mee wil wandelen, kan zich aanmelden via https://www.ianka.eu/Dodentocht2020.

Inschrijven voor de 100Km Covid Challenge kan via www.dodentocht.be.