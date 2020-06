Bornems café Het Wiel zet zaak en terras vol schermen: “Tafeltjes zijn op hun vertrouwde plek blijven staan” Antoon Verbeeck

11 juni 2020

10u36 15

Plexi boven! Bij café Het Wiel op de hoek van de Puursesteenweg en Barelstraat in Bornem hebben ze dankzij de komst van 15 plexischermen hun maximumcapaciteit kunnen behouden. De transparante schermen kwamen zowel in de zaak als op het terras. “Tussen de tafels, aan de bingokast... overal waar een plaatsje is voorzien voor de klant. Alle tafeltjes staan hier op hun vertrouwde plaats. We hebben niets moeten verschuiven en ook het aantal zitplaatsen bleef ongewijzigd. 65 mensen kunnen binnen iets drinken. Op het terras, dat dankzij de gemeente uitgebreid kon worden, kunnen er nu zelfs 72 klanten zitten. Daar hebben de schermen trouwens nog een tweede functie als windscherm”, vertelt Hans Van Geel. “De komst van de schermen had geen effect op de gezelligheid in onze zaak. Ze vallen niet echt op. De klanten vinden het in ieder geval niet storend, dat merken we aan het aantal verkochte pinten.”