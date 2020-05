Bornemnaars weer welkom in gemeentehuis en sociaal huis na online afspraak Els Dalemans

27 mei 2020

16u12 0 Bornem Bornemnaars kunnen weer terecht in het gemeentehuis en Sociaal Huis, na het maken van een online afspraak. “Mogelijk behouden we dit systeem van werken op afspraak ook na de coronacrisis”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

Bornem lanceert een online afsprakenmodule voor de diensten van het gemeentehuis en sociaal huis. “Heel wat attesten en producten konden al online aangevraagd worden via het e-loket, ook een online afspraak maken met de leden van het schepencollege kon al langer. Vanaf nu is dit ook mogelijk voor de diensten burgerzaken, omgeving, patrimonium, en voor de diensten in het Sociaal Huis.”

Veiligheid waarborgen

“Een afspraak maken kan heel eenvoudig via www.bornem.be. Wie geen toegang heeft tot het internet kan telefonisch bij ons terecht tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (03 890 69 00) of het Sociaal Huis (03 890 60 70). Met deze afspraken kunnen we de veiligheid van onze bezoekers tijdens de coronaperiode beter waarborgen. Bovendien vermijden we zo wachtrijen en kunnen inwoners het voor hen meest geschikte moment kiezen om naar het gemeentehuis of het Sociaal Huis te komen.”

Meer privacy

“Deze nieuwe manier van werken biedt ook meer privacy, wanneer bepaalde dossiers moeten besproken worden. Onze medewerkers zijn tot slot al op de hoogte van de afspraken en kunnen al het nodige voorbereidend werk doen. Voorlopig houden we de tijd tussen twee opeenvolgende afspraken voldoende lang, om de balie en meer te kunnen ontsmetten. Verder moet iedereen rekening houden met looprichtingen en andere veiligheidsmaatregelen. Eens de coronacrisis achter de rug is, bekijken we of het systeem van online afspraken wordt behouden of niet.”