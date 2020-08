Bornemnaars mogen mondmaskers afzetten op rustige plaatsen Els Dalemans

16u16 3 Bornem Inwoners van de gemeente Bornem hoeven tijdens de hittegolf, tot en met woensdag 12 augustus, hun mondneusmasker niet te dragen op rustige plaatsen. “De lokale politie is op de hoogte, verder rekenen we op het gezonde verstand van onze inwoners”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

“Provinciegouverneur Cathy Berx besliste eerder al dat de avondklok niet gehandhaafd wordt tot het einde van de hittegolf op 12 augustus. Door de extreme hitte hebben we in Bornem besloten om ook wat soepeler om te gaan met de mondmaskerplicht.”

Rustige plaatsen

“Inwoners mogen hun mondneusmasker afzetten op plaatsen waar het risico op coronabesmetting klein is. Het gaat hier duidelijk énkel om rustige plaatsen, waar niemand anders zich in de nabije omgeving bevindt, of als er enkel kort gekruist of gepasseerd wordt. Dit kan zowel te voet als op de fiets, of met een ander vervoermiddel.”

Gezond verstand

“Wij maakten met de lokale politie de afspraak dat agenten op deze plekken niet zullen verbaliseren. Wij rekenen uiteraard ook op het gezond verstand en de verantwoordelijkheidszin van onze inwoners, zij kunnen perfect zelf inschatten wanneer zo’n masker wel en niet nodig is. Iedereen is wel nog steeds verplicht om altijd een mondneusmasker bij zich te hebben en het op drukke plaatsen wél te dragen.”