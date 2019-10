Bornemnaar overwint prostaatkanker zonder medische behandeling: “Vele operaties zijn overbodig”

Els Dalemans

31 oktober 2019

18u07 0 Bornem “Diagnose: Prostaatkanker. Je lichaam kan meer als je erin gelooft”, zo heet het boek waarin Mimi Van Meir het verhaal neerpende van Bornemnaar Jan Gevers (52). Drie jaar geleden kreeg hij zijn diagnose, maar Gevers weigerde een behandeling. “Ik wou mijn mijn lichaam net versterken in plaats van verzwakken. Dat heeft gewerkt, want de kanker is weg. Mimi en ik willen mijn aanpak nu met anderen delen.”

“Prostaatkanker is op dit moment de meest voorkomende kanker bij mannen. In België wordt één man op zeven tijdens zijn leven met prostaatkanker geconfronteerd. Maar al te vaak volgen patiënten meteen het advies van de arts om te opereren. Dat was ook bij mij het geval: ik trok met mijn klachten naar de dokter, kreeg te horen dat ik prostaatkanker had, en meteen werden termen als radicale prostatectomie, prostaatchirurgie en zenuwbesparing bovengehaald. Maar: ik weigerde”, zegt Gevers.

Incontinentie en impotentie

“De mogelijke complicaties waren immers incontinentie en impotentie. Ik was nog geen 50 jaar oud, wou mijn mannelijkheid niet verliezen. Ik gaf mijzelf enkele weken tijd om na te denken, mij te informeren, met zo veel mogelijk mensen te praten. Ik ontmoette dokters die mijn mening deelden: vaak wordt prostaatkanker overbehandeld, bij ongeveer de helft is actieve opvolging de beste behandelingswijze. Ik besloot zelf mijn lichaam sterker te maken en zo het gevecht tegen de kanker aan te gaan.”

“Ik liep al enkele jaren marathons, maar besloot nog gezonder te gaan leven. Ik ging meer op mijn voeding letten, minder drinken, nog meer bewegen, voldoende te rusten... Zo kreeg mijn lichaam de kans om aan te sterken en zelf terug te vechten. Ik heb mij steeds laten opvolgen, en sloot een medische behandeling nooit helemaal uit, moest ik zien dat het tóch de foute kant uitging. Maar ik ben ondertussen genezen, en wilde mijn aanpak daarom graag met anderen delen.”

Experts

Mimi Van Meir hoorde het verhaal van Jan, en nam contact met hem op. “Een goede vriend had ook net de diagnose ‘kanker’ gekregen, en ik wilde weten hoe Jan het had aangepakt. Omdat ik onder de indruk was, stelde ik voor zijn verhaal in een boek te gieten, maar met de nodige aanvullingen. Ik ging daarom te rade bij experts: over voeding, over beweging, over het effect van een positieve ingesteldheid op ziekte en genezing, over intimiteit en seksualiteit...”

“Deze artsen en professoren bevestigden wat Jan al wist: in vele gevallen is een medische ingreep niet nodig én kan deze zelfs nog veel meer schade aanrichten. Maar het is niet altijd eenvoudig om tegen alle bestaande normen in te gaan. De boodschap van ons boek is daarom dat je eerst en vooral het recht hebt op tijd, op de keuze wat voor jou persoonlijk het beste is. Vervolgens maken we duidelijk dat je door fysiek en mentaal zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen, vaak het grootste verschil kan maken. Je hebt als patiënt zelf een grote verantwoordelijkheid in je genezing, en je lichaam kan veel meer als je erin gelooft.”

