Bornemnaar bouwt gepersonaliseerd gitaarcabinet voor bekende heavymetalband Judas Priest Els Dalemans

31 mei 2019

13u33 2 Bornem Richard ‘Richie’ Faulkner, gitarist van de bekende heavymetalband ‘Judas Priest’, gebruikt sinds kort een gitaarcabinet van Bornemse makelij. “Ik bouw gepersonaliseerde gitaarcabinetten, en mijn passie boeit duidelijk ook Faulkner. Ik zie mijn bedrijf ‘Cathedral’ graag verder groeien, maar heb nu al mijn persoonlijke top bereikt”, zegt Bornemnaar Dries Greeve.

Zo’n vijf jaar geleden bouwde hij zijn eerste gitaarcabinet, ondertussen heeft Greeve al stevig naam gemaakt met zijn grote passie. “Een gitaarcabinet is heel eenvoudig uitgelegd de luidsprekerkast van een elektrische gitaar. Dat cabinet brengt het uiteindelijke geluid van de gitaar voort, net daarom zijn veel gitaristen op zoek naar dé juiste kast voor hun specifieke ‘sound’. Ikzelf ben ook een fervent gitarist, en toen ik in de winkel niet meteen vond wat ik zoch, besloot ik mijn eigen cabinet te bouwen.”

“Na dat eerste exemplaar kreeg ik alsmaar meer vragen van vrienden, en daarna ook van lokale muziekgroepen, om ook voor hen een gepersonaliseerd cabinet te bouwen. Ook zij vonden tussen het standaard-aanbod niet altijd wat ze zochten. Je hebt niet alleen veel verschillen in looks en bouwkwaliteit, maar ook in klanken en specificaties per muziekgenre. Ik ben van opleiding architect en meubelbouwer, dus ik kan vlot overweg met allerlei houtsoorten, met het ontwerpen en plannen, met de esthetische kant van de zaak... Zo is Cathedral ontstaan.”

“Ik kan in deze zaak mijn liefde voor het ambacht kwijt, en het werken met hoofd en handen combineren. De klant kan dankzij dit maatwerk tot in de kleinste details kiezen hoe zijn cabinet eruit moet zien -tot de kleur van de kleinste vijsjes toe- en hoe hij wil klinken. Dat overleg en die persoonlijke aanpak zijn enorm belangrijk.”

“Toen ik vorig jaar ontdekte dat Judas Priest -de band die gezien wordt als één van de grondleggers van het heavymetalgenre- verwacht werd op de Lokerse Feesten, besloot ik mijn kans te wagen. Ik contacteerde het management met de vraag of ik een cabinet kon schenken aan gitarist Richard Faulkner. Ik kon mijn geluk niet op toen hij liet weten dat hij me persoonlijk wou ontmoeten. Ik trok naar de afspraak met knikkende knieën, want Faulkner is één van mijn grote muzikale helden.”

“We hebben ongeveer een kwartier gepraat en ik merkte meteen dat de gitarist op mijn website had gekeken: hij wist heel precies waarover het ging en wat ik precies maak. Na dat memorabele moment stuurde ik een gitaarcabinet op naar Amerika, en na heel wat maanden wachten kreeg ik net een unieke toegestuurd. Faulkner poseert in de studio van de band met mijn gitaarcabinet. Ik kan niet onder woorden brengen hoe fier ik ben.”

“Met deze gebeurtenis heb ik meteen mijn persoonlijke top bereikt. Al mag John5, gitarist bij de groep ‘Rob Zombie’ en vriend van Faulkner, mij ook altijd eens contacteren. (lacht). Cathedral krijgt stilaan wat naam in België, Nederland en Duitsland en ik hoop natuurlijk ook de rest van Europa te kunnen veroveren. Er zijn ondertussen zo’n 200 gitaarcabinetten van mijn hand in omloop, waarvan geen twee dezelfde. Dat wil ik blijven doen: met mijn handen en gereedschap kwalitatief hoogstaand maatwerk maken.”

www.cathedralcabs.com