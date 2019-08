Bornembus maakt plaats voor Vlaamse primeur: de Flexbus Wannes Vansina

27 augustus 2019

18u05 0 Bornem De Bornembus houdt op te bestaan. Vanaf 14 oktober zal de gratis busverbinding in Bornem, amper een jaar oud, niet meer rijden. Mogelijk brengt een nieuw proefproject soelaas voor de gebruikers. De belbus in heel Klein-Brabant wordt vanaf 2 februari een flexbus. Belangrijkste verschil is dat gebruikers niet minstens twee uur op voorhand moeten reserveren, maar slechts een halfuur.

Bewoners van Klein Brabant zijn net als in vele andere landelijke regio’s vaak aangewezen op de wagen. Door de huidige belbus flexibeler te laten rijden, wil de Flexbus mensen aansporen om voor het openbaar vervoer te kiezen. Partners De Lijn, gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands en IGEMO partners beogen een stijging van het aantal reizigers met 4,3 procent. Reizigers van en naar de deelgemeenten vormen de belangrijkste doelgroep.

Testfase

Het systeem wordt gedurende een halfjaar uitgetest. “Het grootste verschil met de huidige belbus is dat de Flexbus makkelijker te boeken is. Vanaf 2 september kan dit niet enkel telefonisch, maar ook via een webapplicatie van De Lijn. Passagiers kunnen tot 30 minuten op voorhand hun reis reserveren, vroeger was dit twee uur”, zegt schepen van Mobiliteit van Puurs-Sint-Amands Alex Goethals. De belbuscentrale zal, in tegenstelling tot vroeger, ook op zondag open zijn.

Al reserveer je de Flexbus zoals nu de belbus toch maar beter op tijd. Overdag rijdt er zoals nu maar één bus rond, op piekmomenten twee. “Wie eerst reserveert, is zeker van zijn plaatsje. Wie te lang wacht, loopt het risico dat zijn rit geweigerd wordt”, zegt Sonja Loos, woordvoerder van De Lijn. Reserveren kan 30 dagen tot 30 minuten voor je reis. Dit kan telefonisch, maar ook via de speciaal ontworpen webapplicatie van De Lijn. Je moet je wel vooraf registreren. Het gaat om een Vlaamse primeur die na positieve evaluatie mogelijk ook navolging krijgt op andere plaatsen in Vlaanderen.

Einde Bornembus

De Flexbus kan een alternatief zijn voor de gebruikers van de Bornembus, een vaste en gratis busverbinding die op vaste tijdstippen de deelgemeenten van Bornem met het centrum verbindt. In het bestuursakkoord staat dat de bus blijft rijden, maar dat blijkt dus niet het geval. Medio oktober is het gedaan. “Het contract loopt af en kon niet zomaar worden verlengd. Daarvoor is een nieuwe aanbesteding nodig”, zegt schepen van Mobiliteit Saadet Gülhan.

De Bornembus bereikte minder reizigers dan gehoopt. “Ze vervoerde gemiddeld 300 reizigers per week, minder dan we hadden gehoopt. We willen blijven inzetten op alternatief openbaar vervoer en zullen de Bornembus samen evolueren met de Flexbus en de Mindermobielencentrale.” De Bornembus kostte de gemeente jaarlijks 210.000 jaar, de omvorming van belbus naar flexbus zo goed als niets.