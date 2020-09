Bornem zoekt vrijwilligers voor project ‘De Babbellijn’ Els Dalemans

18 september 2020

11u28 2 Bornem De gemeente Bornem gaat op zoek naar vrijwilligers voor het nieuwe project ‘De Babbellijn’. “We belden tijdens de lockdown naar meer dan tweeduizend 75-plussers onder de noemer ‘Zeggetis’. Omdat we graag nog méér mensen willen bereiken, gaan we voor dit blijvend project.”

“Het project ‘Zeggetis’ werd in april opgestart, met als doel om tijdens de lockdown contact te blijven houden met onze senioren. Vijftien vrijwilligers belden toen meer dan 2.000 inwoners op om een babbeltje te doen. De reacties waren lovend, veel mensen waren verrast door de oprechte interesse. Een aantal vrijwilligers hield aan ‘Zeggetis’ zelfs vaste ‘belvrienden’ over, mensen waarmee ze nog steeds wekelijks bellen en bijpraten.”

Luisterend oor

“Omdat dit project zo waardevol blijkt te zijn, willen we het blijvend maken. We dopen ‘Zeggetis’ om tot ‘De Babbellijn’ en breiden ook de doelgroep uit. We willen iedereen bereiken die nood heeft aan een goed gesprek of een luisterend oor. Zeker door de huidige coronamaatregelen hebben we het allemaal wel eens moeilijk, of nood aan een gezellige babbel.”

Vrijwilligers gezocht

“De start van ‘De Babbellijn’ is gepland voor het najaar van 2020. Ons eerste werk is nu om de ploeg van vrijwilligers verder uit te breiden, deze mensen een opleiding te geven en uit te zoeken hoe we onze doelgroep het best kunnen bereiken. Bornemnaars die als vrijwilliger aan de slag willen gaan bij ‘De Babbellijn’ en mensen die die graag gebeld willen worden, kunnen contact opnemen met het Sociaal Huis op 03 890 60 70 of via sociaalhuis@bornem.be.