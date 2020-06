Bornem zet koolmezen en stofzuiger in tegen processierups Els Dalemans

17 juni 2020

17u33 0 Bornem De gemeente Bornem zet een piepklein wapen in tegen de processierups: de koolmees. “We hingen tientallen nestkasten op in onze bomen, want de jonge meesjes voeden zich met deze rupsen. Ook kochten we een speciale ‘processierupsstofzuiger’ aan.”

De processierups hield vorig jaar lelijk huis in Bornem. Onder andere de bomen aan de speeltuin van recreatiedomein Breeven zaten vol beestjes. Dat merkten ook de schoolkinderen die er op uitstap waren, en van kop tot teen vol uitslag stonden.

Nestkastjes

“Om de processierups dit jaar voor te zijn, maakte onze uitvoeringsdienst zelf een honderdtal nestkastjes voor koolmezen. Koolmezen zijn natuurlijke vijanden van de processierupsen. De meesjes voeden zich met de jonge rupsen, die nog geen brandharen hebben en de vogels dan ook niet kunnen irriteren. Zo helpen de koolmezen ons meteen een handje.”

“Medewerkers hingen al 40 nestkasten op in het Breeven, de andere exemplaren krijgen een plekje in de Riddermoerstraat aan de grot in Branst, in recreatiedomein Branst Zuid, op het speelplein in de Madeliefjeslaan, in het Nonnenbos, aan de voetbal van Wintam, in de Eikendreef en op speelplein Het Zand.”

Stofzuiger

“Als we toch nog nesten van de processierups vinden, kunnen we deze verwijderen met onze nieuwe processierupsstofzuiger. Dit is een stofzuiger met speciale filters, waarmee we niet alleen de rupsen maar ook de brandharen op een veilige manier kunnen verwijderen. Dit is veilig voor de mensen die de rupsen bestrijden, maar we verkleinen meteen ook de kans dat er brandharen elders terechtkomen.”

Bornemnaren die een nest van processierupsen opmerken, kunnen dit melden via communicatie@bornem.be. Wie op privéterrein een nest ontdekt, moet een gespecialiseerde firma contacteren.