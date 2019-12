Bornem wil van jeugdhuis Kadee nieuw jongerencentrum maken Els Dalemans

09 december 2019

14u58 2 Bornem Het Bornemse bestuur plant een nieuw jongerencentrum op de site van het voormalige jeugdhuis Kadee in de Barelstraat. “We willen zelf activiteiten voor jongeren organiseren, maar ook de opstart van een nieuw jeugdhuis is hier mogelijk”, zegt jeugdschepen Saadet Gülhan (N-VA).

Het Bornemse jeugdhuis Kadee, dat 51 jaar geleden ontstond, hield in april 2019 op te bestaan. Vanuit het jeugdhuis werden een hele reeks andere verenigingen opgericht, waarvan de bekendste de 100 kilometer lange Dodentocht is. “De site van Kadee wordt op dit moment niet meer gebruikt, wij zouden het geheel graag een nieuwe invulling geven. We willen het gebouw daarom graag aankopen van de vzw Dodentocht en voorzien hiervoor een budget van 500.000 euro. Met nog eens een half miljoen euro willen we de site daarna verbouwen tot jongerencentrum”, zegt Gülhan.

“Ons doel is om van deze site een laagdrempelige ontmoetingsplek te maken voor de Bornemse jeugd. We kunnen er vanuit de gemeente zelf allerlei activiteiten organiseren, maar de jongeren kunnen er ook zelf vrij samenkomen in een nieuw jeugdhuis. Graag willen we dit combineren met een project rond maatschappelijk kwetsbare jongeren. We voorzien vanaf 2022 een jaarlijks budget van 25.000 euro voor de exploitatie van deze site, met nog eens 125.000 bovenop voor de aanleg van een skatebowl.”