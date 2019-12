Bornem wil serviceflats Den Dries privatiseren, dienstencentrum sluit de deuren Els Dalemans

03 december 2019

17u52 0 Bornem Het Bornemse bestuur onderzoekt de privatisering van de 54 serviceflats ‘Den Dries’ in de Driesstraat. “We zijn volop in gesprek met een overnemer, begin 2020 wordt de knoop doorgehakt. De werking van dienstencentrum Den Dries, gelegen op de kelderverdieping van het gebouw, wordt stopgezet”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

“Om tegen het einde van deze legislatuur weer een financieel evenwicht te hebben in Bornem, moeten we op allerlei vlakken besparen. Wij willen onze senioren, ondanks de huidige financiële context, nog steeds dezelfde kwalitatieve dienstverlening garanderen. Daarom zijn we volop in gesprek met een overnemer, we hopen in het voorjaar van 2020 een deal te kunnen sluiten voor de privatisering van de 54 serviceflats.”

Nieuwe locatie

“De werking van dienstencentrum Den Dries wordt tegen 2021 ook stopgezet. De huidige locatie, in de kelderverdieping onder de flatjes, zorgt niet voor het gewenste resultaat. De bewoners zelf maken wel gebruik van het lokaal, maar verder bereiken we te weinig inwoners. We gaan daarom op zoek naar een nieuwe locatie voor onze werking in Bornem-centrum.”

Samenwoonproject

Ook het geplande cohousing-project voor senioren in de Gasthuisstraat wordt geschrapt. “Het vorige bestuur kocht er de woning aan net naast de spooroverweg. Het doel was om deze te slopen, en er een nieuwbouwproject te bouwen. Het zou een samenwoonproject worden, met naast gewone serviceflats ook één één grote woonst met een drietal aparte slaap- en badkamers. Aan dit project hangt echter een prijskaartje van één miljoen euro, het wordt daarom geschrapt.”

Overentweer

Tot slot wordt ook de vervoersdienst ‘Overentweer’ stopgezet vanaf de zomer van 2020. “Er zijn te weinig gebruikers voor deze dienstverlening om de geplande investeringen te rechtvaardigen. Het busje om inwoners mee te vervoeren is aan vervanging toe, een nieuw exemplaar zou ons 70.000 euro kosten. We zullen inwoners die nood hebben aan aangepast vervoer de weg wijzen naar de Mindermobielencentrale, de flexbus en de Rolkar Rivierenland.”