Bornem wil postgebouw in Boomstraat kopen – Herontwikkeling centrum uitgesteld: “Geef eerst meer info over plannen” Els Dalemans

13 november 2019

16u15 0 Bornem De gemeente Bornem brengt een bod uit op het postkantoor in de Boomstraat. “Het pand is ideaal gelegen, pal in het centrum. We kunnen het zeker gebruiken bij de herontwikkeling van de Boomstraat”, aldus de meerderheid. Die herontwikkeling werd echter uitgesteld naar de volgende gemeenteraad, want volgens de oppositie ontbreekt er nog te veel informatie.

Bpost biedt de kantoren en achterliggende terreinen van het postgebouw tussen de Boomstraat en Achterweidestraat te koop aan tegen een prijs van net geen 1,4 miljoen euro. De Bornemse gemeenteraad ging dinsdagavond akkoord met het uitbrengen van een bod onder gesloten omslag, het exacte bedrag is dus nog niet geweten.

“De aankoop van dit postgebouw maakt deel uit van het masterplan tot herontwikkeling van de Boomstraat. Concrete plannen voor dit pand hebben we nog niet, we zien het eerder als een strategische aankoop. Het is voor ons vooral belangrijk dat we dit project in de toekomst mee kunnen sturen”, zegt schepen voor ruimtelijke ordening Jurgen De Maeyer (IEDEREENBORNEM).

Strategische projectzones

Aan het bod werd door de meerderheid meteen ook de ontwikkeling van twee ‘strategische projectzones’ in het centrum gekoppeld. “Het gaat hier om het gebied tussen de parking Achterweidestraat en de Boomstraat en het Dr. De Putterplein. ‘Het doel van deze projectzones is om de identiteit en attractiviteit van de Boomstraat verder te ontwikkelen”, aldus De Maeyer.

Luc De Boeck (CD&V) reageerde tevreden over het bod op het postgebouw, maar haalde kritisch uit naar de ‘strategische projectzones’: “We zijn blij te kunnen vaststellen dat het ooit zo verguisde RUP Boomstraat van CD&V, dat tijdens de vorige legislatuur door de andere partijen naar de prullenmand werd verwezen, terug op tafel ligt. Maar dit punt werd pas op het allerlaatste moment toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad, en de inhoud is té vaag”, klonk het.

Inspraak en participatie

“Bij de gemeenteraadsverkiezingen had de huidige meerderheid de mond vol over inspraak en participatie, maar wanneer het over de toekomst van het hart van onze gemeente gaat worden inwoners niet gehoord. De GeCoRo (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) is niet op de hoogte, met de handelaars werd niet gepraat, … Wij willen dit punt niet op dit moment en op deze manier goedkeuren. We stellen voor om dit dossier uit te stellen naar een volgende gemeenteraad en iedereen ondertussen de nodige informatie te bezorgen. Alleen zo weten we waarover we precies stemmen.”

Ook Wim Verheyden (Vlaams Belang) was kritisch: “Je moet toch weten wat je precies van plan bent met het postgebouw, zeker als het om zo’n groot bedrag gaat? Is het de bedoeling om hier extra winkelpanden te creëren? Dat lijkt ons, zeker gezien de huidige leegstand in de Boomstraat, immers geen goed idee. Ook bij het plots weer opduiken van dit ‘masterplan’ voor het centrum stellen wij ons vragen. Er was in het verleden protest omwille van onteigeningen, er waren toen ook nog te veel vragen en er was te weinig overleg geweest... Pak het dossier dit keer anders aan, in plaats van ons dit plan nu op deze manier door de strot te duwen.”

De meerderheid besliste, na een schorsing van de gemeenteraadszitting, uiteindelijk om het agendapunt over de ‘strategische projectzones’ uit te stellen.